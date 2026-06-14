Marrocos surpreende Brasil com estratégia inusitada no pontapé inicial; entenda Equipe chutou a bola para a lateral após o apito inicial para tentar pressionar o Brasil

O início da partida entre Brasil e Marrocos na estreia das equipes da Copa do Mundo chamou a atenção de torcedores e comentaristas. Logo após o apito inicial, os marroquinos chutaram a bola para frente e mandaram para a linha lateral, entregando voluntariamente a posse de bola à Seleção Brasileira.

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Apesar de parecer um erro ou uma jogada sem sentido, a ação fazia parte de uma estratégia utilizada por algumas equipes do futebol europeu, como Paris Saint-Germain e Arsenal. O objetivo é simples: conceder a posse ao adversário para criar imediatamente uma situação favorável de pressão alta.

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A tática é especialmente utilizada por equipes que têm como característica marcar intensamente a saída de bola rival. Ao recuperar a posse próximo ao gol adversário, as chances de criar oportunidades de ataque aumentam significativamente.

Gabriel Magalhães e Soufiane Rahimi disputam a bola em Brasil e Marrocos (Foto: Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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No lance contra o Brasil, porém, a execução não saiu como planejado. O zagueiro Ibañez cobrou rapidamente o lateral, impedindo que os atacantes marroquinos chegassem a tempo para pressionar. Em seguida, Marquinhos afastou a bola para o campo de ataque, neutralizando a tentativa de pressão e afastando qualquer perigo.

A jogada, embora pouco comum para muitos torcedores, demonstra como o futebol moderno tem incorporado estratégias cada vez mais elaboradas para ganhar vantagem desde os primeiros segundos de uma partida.