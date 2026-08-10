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Três titulares do Vasco preocupam às vésperas de semana decisiva

Cuesta e Brenner precisaram ser substituídos contra o Bahia; Andrés Gómez sequer entrou em campo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 17:50
Atualizado há 1 hora
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Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois do empate com o Bahia, no domingo (9), na Arena Fonte Nova, o clube iniciou a semana com três jogadores importantes sob observação do departamento médico: Cuesta, Brenner e Andrés Gómez. Os problemas aparecem justamente antes de uma sequência que pode ser determinante para os rumos da equipe na temporada.

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O Vasco recebe o Olimpia na quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana, e, três dias depois, encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Com pouco tempo entre as partidas, a comissão técnica de Pedro Emanuel terá que administrar o desgaste do elenco e aguardar as avaliações médicas para definir quem estará disponível.

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A situação mais delicada, neste momento, é a de Brenner. O atacante sofreu uma pancada no dedão do pé esquerdo durante o confronto com o Bahia e não voltou para o segundo tempo. No intervalo, ele relatou ao repórter André Gallindo, da TV Globo, que "acha que quebrou" o dedo.

Brenner deixou a Arena Fonte Nova de chinelo, com o pé tratado para reduzir o inchaço. No desembarque no Rio de Janeiro, na noite de domingo, o jogador voltou a apresentar dificuldades para caminhar. Apesar do cenário de preocupação, o Vasco espera que os exames não apontem uma fratura. A definição sobre sua condição dependerá da avaliação médica no início da semana.

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Cuesta também precisou ser retirado da partida contra o Bahia no intervalo. O zagueiro sentiu dores depois de uma ação defensiva no fim da primeira etapa, quando tentou impedir uma oportunidade de Luciano Juba. O colombiano deixou o gramado mancando.

O defensor já havia enfrentado problemas físicos no começo do ano e chegou a apresentar uma queda de rendimento. Nas últimas semanas, porém, Cuesta vinha retomando o nível de atuação e se consolidando novamente como uma das principais opções da defesa vascaína.

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Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco
Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Gómez foi poupado antes mesmo do jogo

Andrés Gómez sequer conseguiu iniciar a partida em Salvador. O atacante sentiu dores no pé esquerdo durante o aquecimento e acabou sendo retirado da equipe minutos antes do início do confronto.

O caso já vinha sendo acompanhado pelo Vasco. Após a classificação diante do Fluminense, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (5), o colombiano deixou o Maracanã mancando e reclamando de muitas dores no mesmo local. Nos dias seguintes, ele chegou a ficar fora de alguns períodos dos treinamentos, mas ainda assim viajou para Salvador com o restante do elenco.

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A comissão técnica decidiu não correr riscos quando Gómez voltou a sentir o problema durante o aquecimento. A tendência, entretanto, é que o atacante não seja baixa para o duelo com o Olimpia.

A sequência recente ajuda a explicar o cenário. O Vasco enfrentou o Fluminense na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e viajou para Salvador para encarar o Bahia no domingo. Agora, terá apenas alguns dias até o compromisso internacional e, logo depois, outro jogo pelo Brasileirão.

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Pedro Emanuel destacou justamente o esforço dos jogadores para suportarem a sequência e explicou as substituições realizadas contra o Bahia.

— No último jogo, o Andrés também faz um esforço tremendo e hoje tentou novamente e não conseguiu passar do que foi o aquecimento. Daí o meu orgulho, os jogadores envolvidos, isso mostra o caráter deles. No intervalo tivemos que tirar o Brenner e o Cuesta também tem a ver com o acúmulo de situações e desgastes físicos. Eles são heróis e nós temos que tirar o chapéu — disse Pedro Emanuel depois da partida.

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