Decisão da arbitragem em Bahia x Vasco irrita torcedores: 'Absurdo' Lance aconteceu no primeiro tempo

Durante o primeiro tempo da partida entre Bahia e Vasco, neste domingo (9), um cartão amarelo aplicado a Thiago Mendes, da equipe visitante, revoltou torcedores. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima advertiu o capitão do Cruz-Maltino após o jogador reclamar por ele não ter feito o mesmo com um atleta do clube mandante.

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Minutos antes, Cuiabano havia recebido cartão por matar um contra-ataque e, ao ver um jogador do Bahia protagonizar um lance semelhante, Thiago Mendes pressionou Rodrigo José. O juiz, no entanto, não gostou da cobrança e puniu o camisa 23.

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Veja algumas opiniões de torcedores nas redes sociais:

Um absurdo esse amarelo pro thiago mendes — João (@webeggd2explode) August 9, 2026

Incrível como essa arbitragem não tem critério nenhum, o cuiabano matou um contra ataque e levou um amarelo justo aí o cara do Bahia fez a mesma coisa e quem tomou cartão foi o Thiago mendes — pp oliveira ✠ (@pp_oficiall) August 9, 2026

Inacreditável esse cartao do Thiago mendes — Ezequiel (@Ezequiel231993) August 9, 2026

Juiz fraco como a maioria que esta nesse campeonato. O cara amarela o cuiabano e nao amarela o cara do bahia. Mas sim o Thiago Mendes... arbitragem caseira — Valerio Ramos (@Valerio84334004) August 9, 2026

Os caras fizeram uma falta na qual o cuiabano fez e levou amarelo e ele deu pro Thiago Mendes o amarelo por ir lá cobrar ele de critério. — 𝓕𝓮𝓵𝓲𝓹𝓮 𝓛𝓲𝓷𝓸 ✠ (@SdLino38) August 9, 2026

Vasco marcou mas teve o gol anulado no primeiro tempo (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Bahia e Vasco no Brasileirão?

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

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