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Decisão da arbitragem em Bahia x Vasco irrita torcedores: 'Absurdo'

Lance aconteceu no primeiro tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 17:34
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Vasco reclamando com o juiz
Thiago Mendes não gostou da decisão da arbitragem (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Durante o primeiro tempo da partida entre Bahia e Vasco, neste domingo (9), um cartão amarelo aplicado a Thiago Mendes, da equipe visitante, revoltou torcedores. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima advertiu o capitão do Cruz-Maltino após o jogador reclamar por ele não ter feito o mesmo com um atleta do clube mandante.

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Minutos antes, Cuiabano havia recebido cartão por matar um contra-ataque e, ao ver um jogador do Bahia protagonizar um lance semelhante, Thiago Mendes pressionou Rodrigo José. O juiz, no entanto, não gostou da cobrança e puniu o camisa 23.

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Veja algumas opiniões de torcedores nas redes sociais:

Jogadores do Vasco abraçados em partida contra o Bahia no Brasileirão
Vasco marcou mas teve o gol anulado no primeiro tempo (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Bahia e Vasco no Brasileirão?

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

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