Vidente aponta vencedor de Fluminense x Flamengo após polêmica

Fluminense e Flamengo vão se enfrentar, na noite deste domingo (12), em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, um vidente apontou quem será o vencedor do clássico disputado no Maracanã.

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Depois do Flamengo pedir o adiamento e o Fluminense aceitar, a partida trocou de data. Nas redes sociais, tricolores ficaram revoltados com a decisão do clube. Apesar do descontentamento inicial, as cartas apontaram que o final será feliz.

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A previsão do vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, mostrou que o Fluminense vencerá o Flamengo no Maracanã. Há uma pequena possibilidade de empate, mas o Tricolor deve levar a melhor dentro de campo.

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Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Polêmica antecedeu o clássico entre Fluminense x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Flamengo e adiou o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo, antes marcado para sábado (11) às 18h30, agora será disputado no domingo (12), às 18h. A decisão gerou polêmica nas redes sociais.

O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a Mvenceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

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Um dos possíveis empecilhos para o adiamento de Fluminense x Flamengo seria duelo entre Botafogo e Coritiba, marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (12) no estádio Nilton Santos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), contudo, garantiu a segurança para o clássico ocorrer às 18h no Maracanã.

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