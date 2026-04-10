Flamengo e Palmeiras fizeram a grande final da Libertadores de 2025, e a expectativa de muitos é que os clubes se encontrem novamente nesta temporada. Nesta quinta-feira (9), um jovem revelado pelo Rubro-Negro decidiu um duelo no grupo do Alviverde.

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O Sporting Cristal venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 na estreia pela Libertadores. O atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo, marcou o gol da vitória do time peruano, que está no grupo do Palmeiras. A partida foi disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

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Vizeu entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo. Dez minutos depois, aos 36, o atacante recebeu cruzamento na área e finalizou com uma espécie de voadora. A bola foi para o fundo da rede. O resultado colocou a equipe peruana na liderança do Grupo F, do Palmeiras. O cria do Flamengo tem sido reserva sob o comando de Zé Ricardo, que também tem passagem pelo Rubro-Negro.

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O técnico Zé Ricardo optou por colocar Vizeu no banco, e a estratégia de usar o atacante na etapa final funcionou. O time peruano garantiu os três pontos jogando diante de sua torcida.

Veja o gol de Vizeu

Dupla ex-Flamengo vai enfrentar o Palmeiras

O Sporting Cristal, comandado pelo ex-Flamengo, enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (16), às 19h. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada da Libertadores.

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Vizeu chegou ao clube peruano no fim de 2025. Ele veio do Remo. Pelo Sporting Cristal, disputou nove jogos em 2025 e marcou dois gols. Em 2026, o atacante já soma 11 partidas e três gols anotados.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Pelo profissional do clube carioca, disputou três temporadas. Depois foi vendido para a Udinese, da Itália. Na equipe italiana, Vizeu fez apenas cinco jogos.

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A Udinese emprestou o jogador para Grêmio, Akhmat Grozny-RUS, Ceará e Yokohama-JAP. Em 2021, o contrato com o time italiano terminou. Vizeu foi para o Sheriff, da Romênia. Em 2022, retornou ao futebol brasileiro. Até 2025, passou por Atlético-GO, Criciúma e Remo. O clube paraense foi o último antes da transferência para o Peru.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Zé Ricardo iniciou a carreira como treinador na base do Flamengo. Comandou o profissional do clube rubro-negro entre 2016 e 2017. Nesse período, foi técnico de Vizeu. Após deixar o Flamengo, passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar, Shimuzu-JAP, Cruzeiro, Goiás e Criciúma. O clube catarinense foi o último antes de assumir o Sporting Cristal. Com o gol do cria do Flamengo, o time saiu na frente do Palmeiras na Libertadores.