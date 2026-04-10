Cria do Flamengo decide jogo e dá liderança no grupo do Palmeiras da Libertadores
Zé Ricardo, também com passagem pelo Rubro-Negro, comanda a equipe
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Flamengo e Palmeiras fizeram a grande final da Libertadores de 2025, e a expectativa de muitos é que os clubes se encontrem novamente nesta temporada. Nesta quinta-feira (9), um jovem revelado pelo Rubro-Negro decidiu um duelo no grupo do Alviverde.
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O Sporting Cristal venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 na estreia pela Libertadores. O atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo, marcou o gol da vitória do time peruano, que está no grupo do Palmeiras. A partida foi disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.
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Vizeu entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo. Dez minutos depois, aos 36, o atacante recebeu cruzamento na área e finalizou com uma espécie de voadora. A bola foi para o fundo da rede. O resultado colocou a equipe peruana na liderança do Grupo F, do Palmeiras. O cria do Flamengo tem sido reserva sob o comando de Zé Ricardo, que também tem passagem pelo Rubro-Negro.
O técnico Zé Ricardo optou por colocar Vizeu no banco, e a estratégia de usar o atacante na etapa final funcionou. O time peruano garantiu os três pontos jogando diante de sua torcida.
Veja o gol de Vizeu
Dupla ex-Flamengo vai enfrentar o Palmeiras
O Sporting Cristal, comandado pelo ex-Flamengo, enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (16), às 19h. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada da Libertadores.
Vizeu chegou ao clube peruano no fim de 2025. Ele veio do Remo. Pelo Sporting Cristal, disputou nove jogos em 2025 e marcou dois gols. Em 2026, o atacante já soma 11 partidas e três gols anotados.
O atacante foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Pelo profissional do clube carioca, disputou três temporadas. Depois foi vendido para a Udinese, da Itália. Na equipe italiana, Vizeu fez apenas cinco jogos.
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A Udinese emprestou o jogador para Grêmio, Akhmat Grozny-RUS, Ceará e Yokohama-JAP. Em 2021, o contrato com o time italiano terminou. Vizeu foi para o Sheriff, da Romênia. Em 2022, retornou ao futebol brasileiro. Até 2025, passou por Atlético-GO, Criciúma e Remo. O clube paraense foi o último antes da transferência para o Peru.
Zé Ricardo iniciou a carreira como treinador na base do Flamengo. Comandou o profissional do clube rubro-negro entre 2016 e 2017. Nesse período, foi técnico de Vizeu. Após deixar o Flamengo, passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar, Shimuzu-JAP, Cruzeiro, Goiás e Criciúma. O clube catarinense foi o último antes de assumir o Sporting Cristal. Com o gol do cria do Flamengo, o time saiu na frente do Palmeiras na Libertadores.
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