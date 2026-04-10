Um clube que já foi goleado pelo Flamengo fez uma provocação depois do lançamento do novo Uniforme II do Rubro-Negro, nesta sexta-feira (10). O Maringá usou as redes sociais para dar uma alfinetada no Mais Querido.

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Em 2023, Flamengo e Maringá se enfrentaram na terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o clube paranaense surpreendeu e venceu por 2 a 0. Na partida de volta, porém, o Rubro-Negro fez valer a superioridade e goleou por 8 a 2.

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Depois do lançamento do novo uniforme II do Flamengo, o Maringá resolveu aprontar nas redes sociais e brincou com a semelhança da sua camisa: "Ei, Flamengo, uma vez é legal, engraçado, ficamos até honrados, mas até o uniforme desse ano é demais, né? Mas tranquilo, o Dogão é referência mesmo!"

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A nova camisa branca do Flamengo (Foto: Divulgação / Adidas)

Veja semelhança dos uniformes e provocação do Maringá

Nova camisa do Flamengo

O Flamengo lançou oficialmente nesta sexta-feira (10) seu novo uniforme branco para a atual temporada. A camisa é chamada de "Manto 1 Branco", em campanha que promoveu o fim do título de "uniforme 2", e já está disponível nos sites oficiais do clube e da Adidas. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 399,99.

A nova camisa é marcada pelo retorno das faixas rubro-negras no peito. Nos ombros, as três listas da fornecedora de material esportivo aparecem mais grossas e na cor vermelha. O kit completo tem calção preto e meiões brancos. Os jogadores Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho foram os modelos da campanha de lançamento.

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No início deste mês, o Flamengo lançou uma campanha para aposentar o termo uniforme 2, de forma a valorizar a camisa branca, utilizada pelo clube em muitos jogos fora do Maracanã. Nas redes sociais, o Rubro-Negro também incentivou o torcedor a eleger as camisas brancas mais marcantes da história do Mais Querido para aquecer o lançamento.

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