Fluminense x Flamengo: torcida tricolor acusa adiamento de beneficiar rival

O adiamento do clássico Fluminense x Flamengo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, de sábado para domingo (12) às 18h, acendeu a fúria da torcida Tricolor. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já movimenta as redes sociais.

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As redes sociais se transformaram em um caldeirão de críticas. Mensagens de torcedores do Fluminense, que se sentem lesados e "humilhados", rapidamente se espalharam. Confira:

Torcida do Fluminense critica diretoria por "ceder vantagem" ao Flamengo

O incômodo da torcida tricolor tem base na justificativa oficial da CBF: a mudança da partida ocorreu a pedido de ambos os clubes, com a concordância do Fluminense, o mandante. Ou seja, para a torcida do Flu a concordância com a mudança pareceu ser um ato de "redenção".

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Nas redes sociais os torcedores apontam prejuízos em várias frentes, todos eles, no entendimento tricolor, favorecendo diretamente o planejamento do Flamengo. Com um dia extra para descanso e treinos, o rubro-negro chega menos desgastado ao clássico, podendo até levar força máxima ao Maracanã.

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Nesse contexto, é importante lembrar que apenas três pontos separam as equipes na tabela. Em 3º lugar, o Fluminense têm 20 pontos, três a mais que o Flamengo, 4º colocado com 17 pontos. Em caso de vitória rubro-negra, a equipe de Leonardo Jardim ultrapassar o Fluminense na tabela por ter disputado um jogo a menos.

Libertadores vira drama no adiamento do Fla-Flu

Para o Fluminense, porém, o cenário é ainda mais problemático. O adiamento do Fla-Flu subtrai um dia vital de descanso ou treino antes do próximo compromisso pela Libertadores, na quarta-feira. Enquanto o tricolor enfrenta esse revés, o Flamengo só jogará pela competição continental na quinta.

Flamengo ganha dia extra após adiamento do clássico contra o Fluminense (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Vai ter casa cheia?

Além das problemáticas esportivas, mais de 25 mil ingressos já haviam sido comercializados para o jogo que seria neste sábado (11) no Maracanã. Milhares de tricolores que se organizaram para comparecer ao clássico na data original agora se veem impossibilitados de ir ao jogo no domingo (12).



