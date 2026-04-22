Veja qual a relação de Ana Paula Renault, campeã do BBB, com o Futebol

O BBB chegou ao fim nesta quarta-feira (22), e Ana Paula Renault foi a grande campeã do reality. A jornalista mineira, que havia participado da competição em 2016, estudou com Rômulo Mendonça na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), e os dois se formaram 2003, em jornalismo.

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Além de ter estudado com o narrador de futebol e esportes americanos, atualmente na Amazon, Ana Paula já declarou seu amor pelo Atlético-MG, comentando em alguns momentos do programa que gosta de assistir aos jogos do seu time, sempre que possível.

Rômulo Mendonça e Ana Paula Renault

A relação de Rômulo Mendonça com Ana Paula Renault sempre pareceu muito leve e descontraída. Durante o programa, internautas recuperaram imagens de trabalhos de faculdade que os dois fizeram juntos.

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Muitas vezes, Rômulo e Ana Paula faziam entrevistas fictícias com tom de humor e alguns mais formais.

Ana Paula Renault é a campeã do Big Brother Brasil 2026 (Foto: Reprodução/X)

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Rômulo Mendonça fez participação no BBB e lembrou de Ana Paula

Em 2024, Rômulo Mendonça fez uma participação especial no BBB, e na ocasião, não perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeira com a campeã do reality. Após ser convidado pela Globo para fazer uma brincadeira com um dos participantes da edição, o narrador utilizou suas redes sociais para agradecer à emissora.

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"Muito obrigado à produção do BBB pelo convite para gravar esse áudio. Agora finalmente posso dizer que não é só a Ana Paula Renault que representou a nossa turma de jornalismo nesse programa de entretenimento. Esse dia chegou."

Tocha olímpica

Nas Olimpíadas do Rio de 2016, a jornalista também foi uma das pessoas que carregaram a Tocha Olímpica, um dos maiores símbolos da competição.