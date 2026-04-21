Olha ela! Finalista do BBB, Ana Paula carregou a tocha olímpica na Rio 2016

O Big Brother Brasil 26 se encerra nesta terça-feira (21), com três postulantes ao prêmio recorde de R$ 5,44 milhões. Entre os concorrentes está Ana Paula Renault, que participa do reality show pela segunda vez. Se por um lado em 2016 a jornalista mineira saiu da casa mais vigiada do país sem o prêmio em mãos, ela pôde contribuir para a divulgação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ao integrar o revezamento oficial da tocha da competição, em Fortaleza, no Ceará.

continua após a publicidade

➡️ Homenagem de Tadeu no BBB a Oscar Schmidt viraliza: 'Gigante'

Ana Paula Renault com a tocha olímpica da Rio 2016 (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Paula conduziu a chama olímpica no dia 7 de junho de 2016 ao lado de outras personalidades, como Solange Almeida e José Alexandre, da banda Aviões do Forró. Ela havia sido expulsa do BBB três meses antes, após agredir um participante com tapas no rosto durante uma festa.

➡️ Lelê, do Tijuca, relembra episódio com Key Alves no BBB: 'As pessoas sabem a verdade'

O convite se deu pelo impacto midiático da ex-BBB, que era uma das favoritas para ganhar aquela edição. O percurso da comunicadora chegou a ser transmitido ao vivo pela internet e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no dia, através de uma hashtag criada especialmente para o momento: 'Ana Paula no tour da tocha'.

continua após a publicidade

Ana Paula rebateu críticas: 'Façam melhor!'

A escolha de Ana Paula Renault como condutora da tocha olímpica na Rio 2016 gerou polêmica nas redes sociais, com parte dos internautas questionando a decisão. A jornalista, à época com 34 anos, respondeu as críticas por meio de uma publicação em seu perfil.

➡️ Edilson Capetinha quebra silêncio após expulsão no BBB 26 e explica atitude

— Aos entendidos sobre o revezamento da tocha olímpica, os escolhidos para conduzirem a mesma não necessariamente são atletas ou envolvidos diretamente com o esporte. O revezamento da tocha anuncia a chegada das Olimpíadas, faz-se possível o conhecimento das regiões, povos e culturas ao longo do trajeto. [...] Estava lá para divulgar os Jogos, levar a todos a proximidade das Olimpíadas, aguçar a curiosidade, o interesse. Pelo jeito deu certo! [...] Às pessoas que se indignaram com a minha participação: Façam melhor! Façam mais! Levem o espírito olímpico por onde passarem que, com certeza, estarão construindo um mundo melhor! — desabafou, na ocasião.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico