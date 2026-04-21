A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Grêmio, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, teve um momento inusitado. Autora de um dos gols da partida, a meia Robinha aproveitou a comemoração para declarar torcida à Ana Paula Renault, que está na final do BBB 26 (Big Brother Brasil).

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A homenagem foi direcionada a Ana Paula Renault, uma das finalistas da edição, que disputa o prêmio nesta terça-feira (21), em decisão ao vivo na TV Globo. A final do reality, apresentada por Tadeu Schmidt, reúne ainda Milena Moreira e Juliano Floss na briga pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, além de um carro zero quilômetro.

— Eu fiz um "A" para a Ana Paula, porque minha torcida é da Ana Paula, do Big Brother — disse, em entrevista ao Sportv após a partida.

— Esse vídeo tem que chegar nela — completou, em tom descontraído.

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Ana Paula Renault é uma das finalistas do BBB26, que terá a grande final transmitida às 22h25 (de Brasília), nesta terça-feira. Além da participante, os outros que estão disputando o prêmio são Juliano Floss e Milena.

Neste ano, a edição dará maior prêmio da história do reality: R$ 5,44 milhões. Além disso, os participantes já garantiram uma premiação especial por chegarem à final do programa: um apartamento para cada um.

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São Paulo vence Grêmio em Cotia

Em campo, Robinha abriu o placar com menos de um minuto, em um chute de fora da área, dando início ao domínio tricolor na partida. O São Paulo ampliou ainda no primeiro tempo e controlou o confronto para garantir mais três pontos e assumir, momentaneamente, a liderança da competição.

Aos 31 anos, Robinha atua como volante e soma passagens por equipes como Minas Brasília e Cruzeiro antes de chegar ao clube paulista, onde está desde 2023. Na atual temporada, já disputou cinco partidas e marcou um gol, justamente o da vitória por 3 a 1 diante do Grêmio.

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