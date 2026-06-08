Final da Copa do Nordeste garante grande audiência para o SBT

A grande final da Copa do Nordeste garantiu excelentes índices de audiência para o SBT no último sábado (6). Com transmissão exclusiva na TV aberta, a decisão entre Vitória e Fortaleza colocou a emissora na liderança e encerrou a edição de 2026 da competição com números expressivos.

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Em Salvador, a transmissão alcançou 16 pontos de média, 35% de share e 20,3 pontos de pico, garantindo a liderança isolada com 78% mais audiência que a segunda colocada.

Em Fortaleza, a decisão registrou 14,7 pontos de média, 33% de share e 19,2 pontos de pico. O desempenho colocou o SBT na primeira posição do ranking das emissoras, com uma audiência 5,4 vezes maior que a da segunda colocada.



Já em Recife, a final marcou 6,7 pontos de média, 12,8% de share e 9,1 pontos de pico, alcançando uma audiência 2,2 vezes superior à da terceira colocada.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Vitória voltou a superar o Fortaleza pelo mesmo placar no Barradão e conquistou o seu quinto título da Copa do Nordeste. Os números são do IBOPE.

Olodum terá participações em transmissões do SBT em jogos da Seleção Braisleira na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

SBT acertou com Muricy Ramalho para a Copa do Mundo

O SBT e a N Sports anunciaram mais um nome de peso para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026. Um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Muricy Ramalho será comentarista convidado das emissoras durante os jogos da Seleção Brasileira no Mundial.

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Com uma trajetória marcada por títulos e pela passagem por alguns dos principais clubes do país, Muricy levará para as transmissões da Copa do Mundo sua experiência de décadas no futebol, analisando os jogos e os desafios da equipe comandada por Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato.

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Muricy se junta ao time liderado pelos narradores Galvão Bueno e Tiago Leifert, e que conta ainda com Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Raphael Rezende, nos comentários.

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Além deles, o projeto Copa do Mundo da emissora ainda reúne um amplo elenco de profissionais envolvidos na cobertura do torneio. Entre eles estão a analista de arbitragem Nadine Basttos; o comentarista Mano; os repórteres André Galvão, André Hernan, Flávio Winicki, Isa Labate, Mauro Naves, Nina Galiotte e João Venturi; e as apresentadoras Carol Barcellos, Wallace Neguerê, Gabi Martins e Renata Saporito.