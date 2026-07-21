Gavi quebra silêncio sobre agressão de Paredes, da Argentina, na Copa: 'Faz parte' Jogador afirmou que Paredes deveria ter sido expulso no campo

O meio-campista Gavi, um dos jogadores que fizeram parte da conquista do bicampeonato da Copa pela Espanha, falou sobre a agressão que sofreu de Leandro Paredes em campo após o fim da partida contra a Argentina. O jogador adotou um tom mais sereno e afirmou que não vê necessidade de a Fifa aplicar sanções rigorosas ou suspensões aos atletas argentinos envolvidos na confusão, mesmo depois de ser agredido.

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Relembre a agressão de Paredes contra Gavi na final da Copa

Momento em que Paredes agride Gavi na final da Copa. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

As declarações foram dadas durante uma cerimônia de homenagem em sua cidade natal, Los Palacios y Villafranca, onde Gavi foi recebido com festa ao lado do companheiro Fabián Ruiz. Na final da Copa, o jovem espanhol tentou defender um colega de equipe durante um princípio de briga, momento em que foi agarrado e derrubado no chão por Paredes, que desferiu um golpe contra o rosto do jogador.

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Apesar da repercussão negativa e da abertura de uma investigaçãoda Fifa sobre o caso para avaliar possíveis infrações disciplinares dos jogadores da Argentina, Gavi optou por tratar o ocorrido como algo normal pela competitividade do esporte.

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A visão de Gavi sobre a agressão

Ao ser questionado sobre a postura dos adversários e a possibilidade de punições pesadas, o meia do Barcelona falou:

— Para ser sincero, não acredito que eles devam receber novas suspensões. Entendo que o ocorrido não serve como um bom exemplo para as crianças, mas o futebol possui essa face de maior intensidade e até de certa agressividade — declarou o jogador.

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Para Gavi, a solução ideal para o descontrole emocional dos argentinos deveria ter ocorrido ainda dentro das quatro linhas, com a expulsão de Paredes.

— O mais lógico, na minha visão, teria sido a expulsão direta durante o confronto. No fim das contas, considero que a situação faz parte do esporte e o futebol sempre foi assim — concluiu o atleta.

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🚨 Gavi NE VEUT PAS que Leandro Paredes prenne une suspension ! ❌😅



"Je ne pense pas qu'il doit être suspendu !



Ce n'est pas une image à montrer aux enfants... mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente."pic.twitter.com/MJFGxpCSvO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 21, 2026

Jogadores receberam homenagens na cidade natal

Como parte de uma tradição regional, os atletas foram presenteados com o equivalente ao seu próprio peso em tomates; no caso de Gavi, o jogador recebeu o equivalente a 68,5 quilos. A cidade também planeja batizar campos de futebol com os nomes dos campeões mundiais e erguer um monumento em homenagem à geração que colocou a Espanha novamente no topo do futebol internacional.

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