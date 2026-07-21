Edu Dracena é sincero sobre chegada de Barboza ao Palmeiras: 'Cabe ao Abel'
Ídolo alviverde analisou contratação de zagueiro e possível chegada de Danilo
O Palmeiras volta a entrar em campo pelo Brasileirão, após a pausa para a Copa do Mundo, nesta quarta-feira (22), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada. Para a segunda fase do campeonato, a equipe alviverde terá o zagueiro Barboza como principal reforço. A diretoria do clube ainda busca a contratação de Danilo, também do Botafogo, até o fim da janela.
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Diante de determinado cenário, o ex-jogador Edu Dracena foi sincero ao falar sobre os dois jogadores. Durante o programa "Jogo Aberto", o atual comentarista comentou que Barboza chega ao Palmeiras para brigar por posição.
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Por outro lado, o ex-zagueiro declarou acreditar que, caso a contratação de Danilo de fato aconteça, ele chegaria para ser titular. O atual Botafogo pode ser um reforço para o Alviverde no setor de meio de campo.
— Acho que, se o Danilo chegar, ele será titular, não irá esperar. Mas lá no Palmeiras tem gestão e comando. Os jogadores respeitam (o treinador). A questão da defesa (chegada de Barboza), se pode jogar com três zagueiros também. Tem as opções, cabe ao Abel Ferreira escolher — analisou Edu Dracena.
Chegada de Barboza e negociação de Danilo
A diretoria do Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa um pouco antes do início da Copa do Mundo. Ele foi apresentado oficialmente pelo novo clube na última quinta-feira (16). O defensor foi a primeira contratação do Alviverde para o segundo semestre, ao custo de aproximadamente R$ 20 milhões.
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Depois do acerto, o clube paulista segue com o foco na contratação do meia Danilo, do Botafogo. A primeira proposta apresentada pelo Palmeiras previa o pagamento de 20 milhões de euros, cerca de R$ 116 milhões, além da possibilidade de envolver um dos jogadores menos utilizados do elenco, entre eles o zagueiro Naves.
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