Chelsea parabeniza Fluminense pelos 124 anos: 'Grande ideia' Clube inglês faz duas publicações em homenagem ao Tricolor via redes sociais

O Chelsea usou as redes sociais para parabenizar o Fluminense nesta terça-feira (21) pelo aniversário de 124 anos. O time inglês fez duas publicações em homenagem à equipe carioca via "Instagram".

➡️ Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo'

Na primeira, o clube londrino desejou um feliz aniversário ao Tricolor. "124 anos de uma grande ideia e uma história tricolor rica em tradição. Feliz aniversário, Fluminense", escreveu o perfil oficial dos Blues. A postagem foi acompanhada de uma arte comemorativa com imagens de Thiago Silva e João Pedro, atletas que já jogaram tanto pelo Chelsea quanto pelo Fluminense.

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Em uma segunda publicação, o Chelsea exaltou a ligação entre os dois times, com a legenda destacando "alguns craques que brilharam e brilham com ambas as camisas". Desta vez, além de Thiago Silva e João Pedro, Deco também aparece em fotos compartilhadas pelo clube inglês.

Além do trio citado pelos Blues, outros atletas também representaram as duas equipes. Entre eles estão Juliano Belletti, Kenedy, Wallace e Nathan.

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Fluminense e Chelsea se enfrentaram em 2025

Fluminense e Chelsea fizeram a semifinal da Copa do Mundo de Clubes em 2025, há pouco mais de um ano. Na ocasião, os Blues levaram a melhor por 2 a 0, com dois gols de João Pedro, cria de Xerém, e avançaram à final para conquistar o título sobre o PSG.

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Jogadores de Fluminense e Chelsea conversam com o árbitro durante o duelo pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes de 2025 (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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