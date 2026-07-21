logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chelsea parabeniza Fluminense pelos 124 anos: 'Grande ideia'

Clube inglês faz duas publicações em homenagem ao Tricolor via redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 16:47
Favorite o Lance! no Google
Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

O Chelsea usou as redes sociais para parabenizar o Fluminense nesta terça-feira (21) pelo aniversário de 124 anos. O time inglês fez duas publicações em homenagem à equipe carioca via "Instagram".

  • Fred Guedes de colete com a camisa do Fluminense no Maracanã

    Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: ‘Precisamos’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras

    Fluminense celebra 124 anos da ‘melhor ideia do mundo’

    Fluminense
    Há 3 horas
  • Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã

    Fluminense perde Millán e Jemmes por lesão

    Fluminense
    Há 2 horas

    • ➡️ Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo'

    Na primeira, o clube londrino desejou um feliz aniversário ao Tricolor. "124 anos de uma grande ideia e uma história tricolor rica em tradição. Feliz aniversário, Fluminense", escreveu o perfil oficial dos Blues. A postagem foi acompanhada de uma arte comemorativa com imagens de Thiago Silva e João Pedro, atletas que já jogaram tanto pelo Chelsea quanto pelo Fluminense.

    continua após a publicidade

    Em uma segunda publicação, o Chelsea exaltou a ligação entre os dois times, com a legenda destacando "alguns craques que brilharam e brilham com ambas as camisas". Desta vez, além de Thiago Silva e João Pedro, Deco também aparece em fotos compartilhadas pelo clube inglês.

    Além do trio citado pelos Blues, outros atletas também representaram as duas equipes. Entre eles estão Juliano Belletti, Kenedy, Wallace e Nathan.

    continua após a publicidade

    Fluminense e Chelsea se enfrentaram em 2025

    Fluminense e Chelsea fizeram a semifinal da Copa do Mundo de Clubes em 2025, há pouco mais de um ano. Na ocasião, os Blues levaram a melhor por 2 a 0, com dois gols de João Pedro, cria de Xerém, e avançaram à final para conquistar o título sobre o PSG.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Jogadores de Fluminense e Chelsea conversam com o árbitro
    Jogadores de Fluminense e Chelsea conversam com o árbitro durante o duelo pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes de 2025 (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Fred Guedes de colete com a camisa do Fluminense no Maracanã

    Fora de Campo

    Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: 'Precisamos'

    Há 2 horas
    Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras

    Fluminense

    Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo'

    Há 3 horas
    Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã

    Fluminense

    Fluminense perde Millán e Jemmes por lesão

    Há 4 horas
    Anunciado como técnico do sub-20 do Fluminense, Fred olha para o lado de camisa cinza com a palavra "Xerém" e

    Fluminense

    Fluminense anuncia Fred como técnico da equipe sub-20

    Há 4 horas
    Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Futebol Nacional

    Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Há 6 horas
    Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Bahia

    Fluminense

    Thiago Silva resolve o problema do Fluminense na bola aérea? Números respondem

    Há 11 horas
    Mais LANCE!
    Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense

    Informações de ingressos para Fluminense x Bahia pelo Brasileirão

    Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Thiago Silva tem nome publicado no BID e está apto a estrear pelo Fluminense

    Grafite dos escudos do Vélez Sarsfield e Fluminense com desenho de homem encapuzado ao centro

    Fluminense comemora Dia do Amigo com clube argentino

    Cano com a família na final da Copa do Mundo 2026

    Cano, do Fluminense, acompanha Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha

    Fv8UwbFXwAAnXj8_Easy-Resize.com

    Caso Scudi: novo julgamento de acusados por agressão a torcedor do Fluminense é marcado para setembro

    Thiago Silva no treino do Fluminense

    Thiago Silva estreia contra o Grêmio e tem planejamento definido pelo Fluminense

    Hulk se lamenta durante Fluminense x Bragantino

    Zubeldía quebra 'regra' por Hulk e colhe resultado negativo no Fluminense

    Ignacio comemora com jogadores do Fluminense

    Ignácio revela que recebeu cartão errado de árbitro em Fluminense e RB Bragantino

    Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Zubeldía explica titularidade de Hulk no Fluminense no lugar de John Kennedy: 'Estava convencido'

    Fluminense e RB Bragantino empataram em 1 a 1 pela 19ª rodada do Brasileirão

    Dê suas notas: Fluminense empata no fim contra o Bragantino no Brasileirão

    Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão

    Briga em Fluminense e RB Bragantino repercute: 'Que loucura'

    Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão

    Fluminense marca no fim e arranca empate com Bragantino em jogo com briga e expulsões

    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino