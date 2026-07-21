Especialista explica procedimento estético realizado por Vini Jr Jogador fez uma harmonização facial

Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais na última segunda-feira (20), mas, desta vez, fora de campo. O atacante do Real Madrid apareceu pela primeira vez em imagens após realizar uma harmonização facial. O Lance! entrou em contato com a Dra. Giovanna Martins para saber mais sobre o procedimento estético.

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A especialista detalhou paso a paso da mudança realizada por Vini Jr. A Dra. Giovanna Martins classificou o jogador como um paciente de classe dois, ou seja, que precesaria de uma projeção na região do queixo. Apesar da mudança visível, ela afirmou a importância de determinado procedimento priorizar a naturalidade do rosto do paciente.

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— Primeiramente, realizamos uma avaliação total da face, para depois, entrar nessa parte de naturalização. Porque precisamos de um equilíbrio facial, para não ficar nada exagerado e ficar igual aquelas harmonizações mal feitas, que vimos por aí. Acredito que o profissional tenha avaliado e identificado que o Vini Jr é um paciente classe dois, que faltava projeção do mento (queixo). Então, foi dada prioridade para fazer a projeção, com ácido hialurônico e também marcando um pouco a região da mandíbula. Para deixar o rosto dele com um equilíbrio legal, sempre preservando a naturalidade e os traçõs — disse a doutora.

Além disso, a Dra. Giovanna Martins destacou que o procedimento precisa ser atualizado ao longo do tempo, caso ao contrário, ele se perde. A especialista também explicou que a mudança é possível de ser revertida.

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— Esse procedimento foi feito com ácido hialurônico, então vai ser preciso fazer uma manutenção, em uma média de um ano e meio. Isso depende da quantidade da substância que foi usada. É um procedimento reversível. Existe uma ensima chamada hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico. Então, é possível reverter e voltar como era antes — explicou.

Vini Jr após realização de procedimento estético (Foto: Reprodução/Instagram)

Harmonização facial de Vini Jr

De acordo com o Portal LeoDias, a mudança seria resultado de um procedimento estético feito no Brasil. O site afirmou que Vini Jr. realizou uma harmonização de queixo em Goiânia, técnica usada para projetar e dar mais definição ao contorno do rosto.

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Ainda segundo o portal, o procedimento teria ocorrido sob um esquema de sigilo, com atendimento exclusivo ao jogador e a Virginia. A publicação também informou que a clínica responsável pelo atendimento teria fechado as portas ao público para preservar a privacidade dos dois.

O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com o jogador, confirmou que Vini Jr realizou um procedimento, mas não informou qual.

— Receber o Vini Jr foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante. Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você na clínica — publicou o doutor.

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