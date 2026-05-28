Veja gol em Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil: Matheus Pereira abre o placar

O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o meia Matheus Pereira foi o responsável por abrir a contagem no marcador.

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O gol do camisa 10 aconteceu no início do primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Matheus Pereira subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça. Veja o lance abaixo:

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