Veja gol em Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil: Matheus Pereira abre o placar
Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores
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O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o meia Matheus Pereira foi o responsável por abrir a contagem no marcador.
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O gol do camisa 10 aconteceu no início do primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Matheus Pereira subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça. Veja o lance abaixo:
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