Jornalistas debatem culpado por lesão de Neymar: 'Sinuca de bico'

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo. A divulgação causou grande repercussão entre jornalistas.

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Debate entre jornalistas para encontrar culpado

Utilizando as redes sociais para manifestar opiniões, os jornalistas André Rizek, Arnaldo Ribeiro, Walter Casagrande, Bruno Formiga e Venê Casagrande debatem culpado pela falsa informação do estado físico de Neymar, e se o atleta deve ou não na Seleção Brasileira após confirmação da lesão.

Divulgação da lesão de Neymar

Texto de Marcio Dolzan, Márcio Iannacca e Lucas Bayer

Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Neymar sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

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O atleta chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou o local cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

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Confira a nota do Santos sobre a lesão de Neymar:

Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

1 . Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação. 2 . O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos. 3 . A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação. 4 . O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF. 5 . Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo.

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