Com Kaio Jorge em campo, Cruzeiro fecha preparação para decisão na Libertadores
O jogador teve uma virose no início da semana
O Cruzeiro fechou, na tarde desta quarta-feira (27), a preparação para a decisão contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores. Diferente da última terça, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente na Toca da Raposa II.
Segundo apuração do Lance!, a expectativa era de que o camisa 19 trabalhasse normalmente e ele não é preocupação para o jogo desta quinta-feira. Kaio Jorge sentiu incômodos gastrointestinais devido a uma virose.
Depois do jogo do último domingo, contra a Chapecoense, o elenco celeste ganhou uma folga na segunda-feira. Sendo assim, o técnico Artur Jorge liderou dois treinamentos antes da decisão.
Para o duelo, o comandante não poderá contar com Gerson, expulso no empate contra o Boca Juniors. Por outro lado, ele terá de volta Keny Arroyo, que cumpriu suspensão contra os argentinos.
Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.
A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.
Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado. A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa.
No jogo de ida, o Cruzeiro venceu os equatorianos em partida realizada no Equador. Naquele duelo, a Raposa saiu com os três pontos com um 1 a 0 com gol marcado por Matheus Pereira.
