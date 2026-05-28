Crise política e sem ambições: como chega o Barcelona-EQU para jogo contra o Cruzeiro

O Cruzeiro decidirá seu futuro na Libertadores nesta quinta-feira (28), em jogo contra o Barcelona-EQU, às 21h30 (de Brasília). Enquanto a partida será decisiva para os brasileiros, os equatorianos chegam à Belo Horizonte sem nenhuma ambição.

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O time comandado por César Farías não tem chances de se classificar para as oitavas e de final e nem para os playoffs da Sul-Americana. A equipe tem apenas três pontos em cinco partidas.

No entanto, o Barcelona-EQU chega para o duelo vindo de duas vitórias no Campeonato Equatoriano, por 2 a 1 contra o Delfín e 3 a 0 contra o Aucas. No entanto, perdeu para a Universidad Católica por 2 a 0 na Libertadores.

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O Barcelona-EQU venceu o Delfín (Foto: Divulgação Barcelona-EQU)

Situação conturbada nos bastidores do Barcelona-EQU

Apesar de ser o terceiro colocado do Campeonato Equatoriano, a equipe comandada por César Farías vive situação conturbada nos bastidores. No momento, a única figura visível no clube tem sido a do técnico.

– A torcida sente, que a nível de comando, ninguém dá a cara. O presidente do clube, depois de ter sido detido pela Justiça do Equador para investigações sobre um caso de movimentação ilegal de combustíveis. Apesar de estar em liberdade, ele não tem aparecido muito nas últimas semanas – explica o jornalista equatoriano Fernando Estrada em conversa com o Lance!.

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Presidente do Barcelona-EQU, Antonio Álvarez foi preso em 10 de fevereiro por suspeita de lavagem de dinheiro. Posteriormente, ele deixou o cárcere em 2 de abril.

Confira últimos resutlados do Barcelona-EQU

Delfín 1 x 2 Barcelona-EQU

Universidad Católica 2 x 0 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 3 x 0 Aucas

Insutec 2 x 4 Barcelona-EQU

Independiente del Valle 1 x 0 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 1 x 0 Boca Juniors

Barcelona-EQU 1 x 1 Manta

Barcelona-EQU 1 x 2 Universidad Católica

Orense1 x 1 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 2 x 1 Muschuc Runa



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