Comentarista aponta vantagem do Cruzeiro em rodada decisiva da Libertadores

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para a ocasião, a equipe mineira precisa vencer para garantir a presença na próxima fase do torneio.

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Ao analisar o confronto, o jornalista Eugênio Leal apontou para uma vantagem do time celeste para a partida. O comentarista dos canais ESPN destacou o fato de a equipe equatoriana entrar em campo sem disputar nada, pois já está eliminada e sem chances de Sul-Americana.

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— O Cruzeiro chega à última rodada do grupo da morte da Libertadores precisando apenas vencer para garantir a classificação. O empate coloca o time em risco, porque, em caso de vitória do Boca, ficaria fora. A vantagem é enfrentar um Barcelona já sem chances até de buscar vaga no playoff da Sul-Americana, então é fundamental fazer valer o mando de campo e aproveitar o apoio da torcida — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Se vencer, o Cruzeiro ainda pode terminar em primeiro lugar, mas aí passa a torcer por uma vitória do Boca sobre a Católica. É curioso porque, se empatar, torce contra o Boca; se vencer, torce a favor. Vai ser uma rodada casada e emocionante — concluiu.

Kaio Jorge é a principal esperança de gols para o Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chega o Cruzeiro para a partida?

O Cruzeiro fechou, na tarde desta quarta-feira (27), a preparação para a decisão contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores. Diferente da última terça, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente na Toca da Raposa II.

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Segundo apuração do Lance!, a expectativa era de que o camisa 19 trabalhasse normalmente e ele não é preocupação para o jogo desta quinta-feira. Kaio Jorge sentiu incômodos gastrointestinais devido a uma virose.

Depois do jogo do último domingo, contra a Chapecoense, o elenco celeste ganhou uma folga na segunda-feira. Sendo assim, o técnico Artur Jorge liderou dois treinamentos antes da decisão.

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Para o duelo, o comandante não poderá contar com Gerson, expulso no empate contra o Boca Juniors. Por outro lado, ele terá de volta Keny Arroyo, que cumpriu suspensão contra os argentinos.