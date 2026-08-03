Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor' Cuca deixou em aberto presença do camisa 10, que tem leilão beneficente

A possibilidade de Neymar não acompanhar a delegação do Santos para Belém, onde o Peixe enfrenta o Remo na próxima terça-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil repercutiu.

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Durante o debate sobre a possível ausência, o jornalista Mauro Cezar classificou a situação como constrangedora e criticou a indefinição sobre a participação do camisa 10.

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O elenco santista viaja para a capital paraense na segunda-feira (3), mas, no mesmo dia, Neymar tem compromisso em São Paulo, onde participa da sexta edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. A possibilidade de o atacante viajar separadamente ainda não foi confirmada pelo clube.

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Após o empate sem gols com o Remo, na Vila Belmiro, o técnico Cuca afirmou que a decisão será tomada em conjunto com a diretoria e que a prioridade é reavaliar as condições físicas do jogador, que voltou a disputar uma partida completa após longo período.

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Durante seu comentário, Mauro Cezar afirmou que o torcedor santista tem o direito de saber se Neymar estará em campo em um jogo decisivo para a temporada.

— Quero até cumprimentar o colega pela boa pergunta pertinente. Afinal, vai jogar ou não vai? Porque, se ele é titular absoluto sempre que o Santos entra em campo, presume-se que ele faz falta. Então, por que não vai jogar em Belém? É um jogo decisivo para o Santos, fora de casa, sem vantagem — afirmou.

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O jornalista também destacou que Neymar atuou apenas em partidas na Vila Belmiro nesta temporada e considerou desconfortável a resposta dada por Cuca na entrevista coletiva.

Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

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— É muito constrangedor. A resposta do Cuca... Nossa, eu fico constrangido por ele. Se o jogador não teve nenhuma lesão, a princípio vai para o jogo. Ele nem teve condição de falar, como técnico do Santos: "Por mim, ele vai para o jogo". Nem isso ele pode falar. Realmente, olha, que situação — continuou.

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Na sequência da análise, Mauro voltou a defender que o questionamento feito ao treinador era natural e lamentou a posição em que o comandante santista foi colocado.

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— Eu lamento pelo Cuca. Situação chata para o técnico. Mas o repórter fez a pergunta pertinente. O torcedor do Santos quer saber se ele vai jogar ou não. Muito, muito constrangedor isso tudo aí. Muito constrangedor. Não gostaria de estar nessa situação — concluiu.

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O Santos decide a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Remo na terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Como o confronto de ida terminou empatado por 0 a 0, quem vencer avança. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

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