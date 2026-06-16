Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
Brasil retorna ao campo contra o Haiti na sexta-feira (19)
O ex-volante Vampeta criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita durante o programa Se Liga Bocão, da Baiana FM. O pentacampeão mundial afirmou que o atacante não reúne condições físicas para disputar o torneio por causa de uma lesão de grau dois na panturrilha direita.
Neymar está afastado dos gramados desde 17 de maio por uma lesão sofrida, ainda jogando pelo Santos, sua atual equipe, antes mesmo da paralização para a Copa do Mundo.
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Desaprovação da presença de Neymar na Copa do Mundo
Vampeta ressaltou que o tempo de recuperação inviabiliza a participação do camisa 10 nas partidas iniciais da competição:
- O Neymar joga a última partida em 17 de maio. Copa do Mundo são oito jogos, mas são oito jogos para quem chega na final. Copa do Mundo você pode ir, e nos primeiros 16 dias já voltam 32 seleções embora. Nos primeiros 16 dias, o Neymar não tem chance nenhuma de jogar; ele não tem condição nenhuma de entrar e atuar com a lesão de grau dois na panturrilha - declarou o ex-atleta.
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Para concluir seu pensamento, o ex-atleta deixou uma dúvida em aberto sobre as condições de Neymar e se conseguiria aguentar a dificuldade física que é imposta em toda Copa do Mundo:
- Quem é da parte de medicina e a gente que jogou sabe: não é só sair do departamento médico, você tem que ter a transição física para ir pro campo. Dia 17 agora completa um mês que o Neymar não joga, e já não jogava tão bem contra times menores aqui no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Como é com a Copa do Mundo, países e nações brigando por título, o Neymar vai ter condições de jogar? - questionou Vampeta.
Próximo compromisso brasileiro
O atacante não participou das atividades com a Seleção Brasileira no CT do NY Red Bulls. O treinamento foi comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. A ausência indica que Neymar deve ficar fora do próximo duelo pela Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, mais conhecido como Estádio de Filadelfia, na Pensilvânia. A equipe rival vem de uma derrota diante da Escócia, estando em último colocado do Grupo C, enquanto o Brasil se encontra na terceira posição após empatar com o Marrocos na estreia.
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