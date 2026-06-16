Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho' Brasil retorna ao campo contra o Haiti na sexta-feira (19)

O ex-volante Vampeta criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita durante o programa Se Liga Bocão, da Baiana FM. O pentacampeão mundial afirmou que o atacante não reúne condições físicas para disputar o torneio por causa de uma lesão de grau dois na panturrilha direita.

continua após a publicidade

Neymar está afastado dos gramados desde 17 de maio por uma lesão sofrida, ainda jogando pelo Santos, sua atual equipe, antes mesmo da paralização para a Copa do Mundo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ex-jogador questionou a presença de Neymar na Seleção Brasileira durante Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Desaprovação da presença de Neymar na Copa do Mundo

Vampeta ressaltou que o tempo de recuperação inviabiliza a participação do camisa 10 nas partidas iniciais da competição:

- O Neymar joga a última partida em 17 de maio. Copa do Mundo são oito jogos, mas são oito jogos para quem chega na final. Copa do Mundo você pode ir, e nos primeiros 16 dias já voltam 32 seleções embora. Nos primeiros 16 dias, o Neymar não tem chance nenhuma de jogar; ele não tem condição nenhuma de entrar e atuar com a lesão de grau dois na panturrilha - declarou o ex-atleta.

continua após a publicidade

➡️Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?

Para concluir seu pensamento, o ex-atleta deixou uma dúvida em aberto sobre as condições de Neymar e se conseguiria aguentar a dificuldade física que é imposta em toda Copa do Mundo:

- Quem é da parte de medicina e a gente que jogou sabe: não é só sair do departamento médico, você tem que ter a transição física para ir pro campo. Dia 17 agora completa um mês que o Neymar não joga, e já não jogava tão bem contra times menores aqui no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Como é com a Copa do Mundo, países e nações brigando por título, o Neymar vai ter condições de jogar? - questionou Vampeta.

continua após a publicidade

Próximo compromisso brasileiro

O atacante não participou das atividades com a Seleção Brasileira no CT do NY Red Bulls. O treinamento foi comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. A ausência indica que Neymar deve ficar fora do próximo duelo pela Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, mais conhecido como Estádio de Filadelfia, na Pensilvânia. A equipe rival vem de uma derrota diante da Escócia, estando em último colocado do Grupo C, enquanto o Brasil se encontra na terceira posição após empatar com o Marrocos na estreia.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável