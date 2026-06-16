Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova Brasil estreou com um empate contra o Marrocos na Copa do Mundo

Na estreia da Copa do Mundo a Seleção Brasileira empatou com o Marrocos por 1 a 1. O placar estreou com gol de Saibari, e Vini Jr descontou na primeira etapa. Durante um programa no SporTV, Denílson, Felipão, André Rizek e Felipe Melo analisaram cenários para uma melhora do coletivo brasileiro. O ex-lateral sugeriu uma mudança tática, e Felipão concordou.

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O duelo aconteceu no último sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York. Confronto válido pela partida de estreia do Grupo C. Escócia e Haiti completam o grupo do Brasil nesta Copa do Mundo.

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Denílson aponta novo esquema para Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Sugestão de Denílson para mudança na Seleção Brasileira

Abordando o tema de laterais na Seleção Brasileira, e a falta de ritmo coletivo de ambos os lados, o ex-jogador apontou que uma possível mudança tática, para um esquema de três zagueiros, poderia ser um caminho viável, repetindo a fórmula de 2002, último título mundial da Amarelinha:

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- A gente trouxe muitos jogadores ofensivos, temos Luis Henrique, Rayan, Endrick. É loucura da minha cabeça imaginar a Seleção Brasileira com um esquema de 3 zagueiros e o Raphinha como ala pela esquerda? Eu tô viajando muito? O Raphinha entrega algo do lado direito que não temos, acho que a dobradinha com Vini Jr pode dar muitos frutos - sugeriu Denílson.

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Completando sua fala, o comentarista apontou uma falta de intensidade e chegada ofensiva dos laterais da Seleção Brasileira, apontou um possível defeito nesse esquema, mas não mudou de ideia:

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- Já não temos mais essa saída, acho o Douglas Santos um baita jogador, mas não acho que está tendo essa personalidade de saída. Abriria mão de um Raphinha lá na frente, e joga ele lá na frente, abriria outro jogador do ataque na frente com maior liberdade. É uma ideia para dar maior intensidade dos lados do campo, pode ser que tenha dificuldade para marcar - apontou o ex-jogador.

Felipão aproveitou para concordar com o ex-atleta, evidenciando que poderia ser uma ideia boa, mas seria necessário tempo para treinar e dar ritmo ao coletivo, algo que, no momento, é inviável:

- Não estás viajando muito, mas precisa de tempo, alguma situação que seja trabalhada, e saber das características de quem vai compor esse lado de campo. Em 2002 tínhamos Cafu e Roberto Carlos, então a gente preenchia porque eles faziam razoavelmente a parte defensiva, e muito bem a parte ofensiva. Não acho que seja o jogo que possa ser tentado do nada. - apontou o campeão mundial.

Próximo compromisso brasileiro

A Seleção Brasileira enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, mais conhecido como Estádio de Filadelfia, na Pensilvânia. A equipe rival vem de uma derrota diante da Escócia, estando em último colocado do Grupo C, enquanto o Brasil se encontra na terceira posição após empatar com o Marrocos na estreia.

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