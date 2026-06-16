Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque As seleções se enfrentam nesta terça-feira (16) às 19h pelo grupo I

A Copa do Mundo costuma promover encontros marcados por diferentes realidades dentro e fora de campo. Além das diferenças técnicas e históricas entre as seleções, o valor de mercado dos jogadores também chama atenção. Um exemplo disso está no duelo entre Iraque e Noruega, que estreiam na competição nesta terça-feira (16), às 19h.

A Copa do Mundo costuma promover encontros marcados por diferentes realidades dentro e fora de campo. Além das diferenças técnicas e históricas entre as seleções, o valor de mercado dos jogadores também chama atenção. Um exemplo disso está no duelo entre Iraque e Noruega, que estreiam na competição nesta terça-feira (16), às 19h.

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De acordo com o site especializado Transfermarkt, o atacante Erling Haaland, principal estrela da seleção norueguesa, possui valor de mercado estimado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,18 bilhão na cotação atual). O montante é impressionante quando comparado ao valor de toda a seleção iraquiana.

Os 26 jogadores convocados pelo Iraque para a Copa do Mundo somam juntos cerca de 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 123 milhões). Isso significa que Haaland, sozinho, vale quase dez vezes mais do que todo o elenco iraquiano reunido.

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Haaland pela Noruega (Foto: Vincent Carchietta / AFP)

A diferença também é expressiva na comparação individual. O jogador mais valioso da seleção do Iraque é o meia-atacante Ahmed Qasem, que atua pelo Nashville, dos Estados Unidos, e está avaliado em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,6 milhões). Na prática, o valor de mercado de Haaland é aproximadamente 57 vezes superior ao do atleta iraquiano.

Além de Haaland, a Noruega conta com outros nomes 'milionários' de destaque do futebol europeu. O meia Martin Ødegaard tem valor de mercado estimado em 65 milhões de euros (cerca de R$ 383 milhões), enquanto o atacante Jørgen Strand Larsen está avaliado em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 236 milhões).

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Ao todo, a seleção norueguesa possui valor de mercado estimado em 590 milhões de euros (cerca de R$ 3,4 bilhões). O montante é mais de 28 vezes superior ao valor total do elenco iraquiano, evidenciando o enorme contraste financeiro entre as duas seleções que estarão frente a frente na estreia da Copa do Mundo.

Jogadores do Iraque em preparação para enfrentar a Noruega (reprodução Instagram Fed. Iraque)

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