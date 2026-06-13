Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo' Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo

O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo. Último técnico a vencer o Mundial pela Seleção Brasileira, Felipão criticou dois jogadores no gol dos marroquinos no primeiro tempo.

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Comentarista do Sportv na Copa do Mundo, Felipão reprovou o posicionamento dos dois zagueiros do Brasil no gol do Marrocos.

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— Eu culpo os dois zagueiros que estavam sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados. Um de um lado e um do outro. Muito abertos. Normalmente, eu como zagueiro falo: 'se tiver muito para esquerda eu pego o meio, para direita eu pego'. Aí sobrou livre para fazer o gol — analisou Felipão após Brasil x Marrocos.

Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo entre Brasil x Marrocos

O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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A superioridade do Marrocos contra o Brasil foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate contra o Marrocos aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

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Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida entre Brasil e Marrocos perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

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A melhor notícia para o Brasil contra o Marrocos foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final em Brasil x Marrocos.

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