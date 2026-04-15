Eliminação precoce agita debate sobre Raphael Veiga: 'Tem que ser dito'

O América do México foi eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf para o Nashville, na noite desta terça-feira (14), depois de perder em casa por 1 a 0. A partida levantou um debate entre torcedores sobre Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras, nas redes sociais.

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No jogo de ida, as equipes tinham empatado por 0 a 0, e o América do México decidia a vaga em casa, mas perdeu. Raphael Veiga, ex-Palmeiras, foi titular e atuou durante os 90 minutos, mas não conseguiu ajudar o time mexicano.

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Desde que chegou no clube, o meia brasileiro tem seis participações em 15 jogos. Apesar dos números positivos, a torcida do América pegou no pé do jogador depois da eliminação. Veja os comentários abaixo:

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Raphael Veiga, ex-Palmeiras, em ação pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Raphael Veiga, um fiasco. Mas por aí vão continuar aplaudindo seus "bons jogos" por um passe bem dado e um golzinho por ali. Não há dúvida, há americanistas que com qualquer pinole lhes dá tosse.

Tradução sobre o brasileiro: Veiga e Lima, devem voltar para seus clubes!! Não se pode fazer uma opção de compra!! NÃO marcaram diferença!! E nós reclamávamos do Diego Valdés, o chileno em 1 pé é 10000% vezes melhor que Raphael Veiga.

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Tradução sobre o meia: Você tinha que ganhar o jogo somente. Ganhar em casa com a sua torcida e tudo a favor. Brian sendo Brian, e Raphael Veiga me decepcionou.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Tem que ser dito: Raphael Veiga tem sido uma total decepção para o que jogava no Palmeiras. O positivo (se é que se pode dizer assim) é que a contratação dele foi por empréstimo, porque pelo preço que lhe colocariam, melhor não.

Tradução sobre o jogador brasileiro: Rafael Veiga é mais um. Diz-se e não passa absolutamente nada.

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