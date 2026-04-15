Atuação de Deyverson na Libertadores repercute fora do Brasil: 'Quase nunca'

A noite desta terça-feira (14) na Libertadores contou com uma atração especial para o torcedor brasileiro: Deyverson, icônico atacante, entrou em campo pela LDU para enfrentar o Mirassol. Na altitude de Quito, o time equatoriano venceu o Leão por 2 a 0.

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Depois de rescindir seu contrato com o Fortaleza, o atacante Deyverson foi anunciado como o novo reforço da LDU-EQU, no começo de 2026. O desempenho em campo, porém, ainda não chegou perto do que o atacante se acostumou a apresentar.

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Mesmo com a vitória sobre o Mirassol, torcedores da LDU criticaram o desempenho de Deyverson na Libertadores. Veja os comentários abaixo:

Deyverson em ação durante LDU x Mirassol (Foto: Instagram do jogador)

Veja comentários sobre Deyverson após LDU x Mirassol

Tradução sobre o atacante brasileiro: Perdemos muito com Deyverson em campo, Estrada deveria ser titular. A posição do Redes ontem não fazia sentido, o colombiano deveria ter entrado.

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Tradução sobre o atacante brasileiro: Continuamos aplicando um jogo de pelotazo longo para que Deyverson possa pivotar, não podemos planejar um estilo de jogo para que um jogador esteja em campo!

Tradução sobre o atacante brasileiro: E o Deyverson ainda sem marcar nem um gol e é o centroavante

Tradução de um torcedor da LDU: E o lance do Deyverson, isso é de chorar, jogar parado o tempo todo, sem ajudar na marcação, sem se posicionar, sem conseguir devolver um passe. Só um cabeceio bom e de lá, laranjas. Nunca ou quase nunca funciona um brasileiro no LDU, a cada 28 anos sai um bom.

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