Weverton está na convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá no fim da tarde desta segunda-feira (18).

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O goleiro do Grêmio é uma das grandes surpresas de Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira. Weverton esteve na Copa do Mundo de 2022, mas não era um dos principais cotados a assumir a vaga de terceiro goleiro.

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Nas redes sociais, torcedores de diversos clubes reagiram à convocação do arqueiro para o Mundial. Veja os comentários abaixo:

Weverton está na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja comentários sobre o goleiro

Com Weverton, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

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Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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