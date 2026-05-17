PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Athletico-PR x Flamengo

Athletico-PR e Flamengo estão se enfrentando, na noite deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Paulo César Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, apontou um erro de Rafel Klein.

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Depois do Athletico abrir o placar contra o Flamengo, Felipinho deu entrada dura em Lucas Paquetá, e Rafael Klein mostrou cartão amarelo para o volante. Na transmissão do Sportv, 'Dan Dan' informou que PC Oliveira viu lance para cartão vermelho.

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— O PC diz que é entrada para cartão vermelho. O PC diz que ele chuta a bola e deixa a sola, então seria para cartão vermelho, na opinião do nosso especialista PC Oliveira — disse Daniel Pereira.

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Athletico-PR e Flamengo na Arena da Baixada (Foto: Ernani Ogata/Código 19/Folhapress)

Veja o lance polêmico

Onde assistir Athletico-PR x Flamengo

Athletico e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), que terá a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, contará com a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

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Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá.

Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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