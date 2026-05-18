A espera terminou. Após meses de incertezas, lesões e um intenso processo de recuperação física, Neymar está oficialmente convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. O atacante do Santos aparece na lista final de Carlo Ancelotti depois de superar uma das fases mais delicadas da carreira, marcada pela grave lesão sofrida em 2023, sucessivos problemas musculares ao longo de 2025 e até uma artroscopia realizada no fim da última temporada. Agora, o camisa 10 chega ao que deve ser o último Mundial de sua trajetória como principal referência técnica e símbolo de uma geração.

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Para ter a convocação confirmada, Neymar ainda passou por exame de imagem na manhã desta segunda-feira (18). A pedido da CBF, o jogador realizou o procedimento na panturrilha para saber se realmente estaria apto a vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A convocação do atacante foi construída jogo após jogo na reta final da preparação da lista. Mesmo longe da melhor condição física durante parte do ciclo, Neymar conseguiu ganhar sequência pelo Santos nas últimas semanas e mostrou evolução importante dentro e fora de campo. O trabalho nos bastidores foi considerado decisivo para sua recuperação. O jogador passou por um rigoroso controle físico e médico, utilizando diferentes métodos de recuperação muscular e fisiológica para suportar a carga de partidas e voltar a competir em alto nível.

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➡️ Convocação da Seleção vira festa antes mesmo do anúncio

Internamente, o peso da experiência de Neymar também foi determinante para a decisão de Ancelotti. Além da qualidade técnica reconhecida mundialmente, o atacante mantém forte liderança dentro do grupo da Seleção Brasileira. Alguns dos principais nomes do elenco defenderam sua presença na Copa, entre eles Casemiro e Raphinha, que enxergam no camisa 10 uma referência importante para momentos decisivos do torneio.

— Se dependesse de mim, eu o levaria para a Copa do Mundo. Mas, sem jogar todas as partidas, não seria o ideal para ele. Ele pode mudar o jogo. Em uma partida de 0 a 0, ele pode dar uma assistência ou marcar gol decisivo. Nós não temos esse tipo de jogador no momento. Minha geração é Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. O Neymar está um pouco atrás porque não ganhou tantos troféus. Messi e Cristiano são de outro mundo — disse Casemiro, capitão da Seleção e um dos homens de confiança de Ancelotti.

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Neymar chega ao Mundial carregando números históricos. Com 79 gols, ele é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e disputou as últimas três edições da Copa do Mundo como protagonista da equipe nacional. Em 2026, viverá possivelmente sua despedida do principal torneio do futebol mundial, agora sob o comando de um treinador multicampeão como Carlo Ancelotti.

Apesar da convocação, ainda não há definição sobre o papel do atacante na equipe titular. A tendência é que a comissão técnica utilize o período de preparação para avaliar o melhor encaixe tático do camisa 10. Neymar pode iniciar entre os titulares ou surgir como uma arma decisiva para mudar partidas mais complicadas ao longo da competição. Independentemente da função, sua presença devolve à Seleção Brasileira um jogador acostumado a grandes jogos, pressão e protagonismo em Copas do Mundo.

Convocado à Copa do Mundo, Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

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