Maestro Júnior critica titular do Flamengo contra o Athletico: 'Não pode'

O Flamengo empatou com o Athletico-PR, na noite deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Na transmissão do "Sportv", Maestro Júnior criticou o lance de um titular do Rubro-Negro na Arena da Baixada.

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Logo no começo do duelo entre Athletico-PR e Flamengo, a bola sobrou para Mendoza. O colombiano chutou de direita e contou com uma falha feia de Rossi para abrir o placar no duelo. O ídolo rubro-negro criticou o arqueiro.

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— Goleiro do nível do Rossi não pode tomar esse gol. Mesmo com o desvio, ele foi meio displicente na bola — disse Júnior.

Vale destacar que, depois do gol sofrido, Rossi fez pelo menos três grandes defesas e salvou o Flamengo de levar mais um gol no confronto. Nos minutos finais, Pedro aproveitou boa bola de Bruno Henrique e empatou o jogo.

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Maestro Júnior analisou a partida entre Athletico e Flamengo (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo do Flamengo contra o Athletico-PR

O Athletico começou a partida pressionando o Flamengo, que ficou acuado nos primeiros minutos. Com grande volume ofensivo, o time da casa contou, aos 10', com um "presente" do goleiro Rossi. Em finalização de direita de Mendoza, o argentino falhou na defesa, pelo segundo jogo seguido, e acabou vendo a bola morrer no fundo da rede. Após o gol athleticano, o Fla passou a buscar mais o jogo, enquanto o adversário se fechava na defesa em busca dos contra-ataques. Faltou à equipe de Jardim criatividade e efetividade para deixar tudo igual no marcador.

O Flamengo voltou melhor do intervalo e acertou o travessão do Athletico logo aos cinco minutos, em cabeçada de Carrascal após cruzamento de Samuel Lino. Apesar da melhora do time de Jardim, Viveros, aos 33', teve três chances seguidas para empatar, com duas defesas de Rossi e uma finalização na trave. Foi Pedro, entretanto, que balançou a rede e deixou tudo igual na Arena da Baixada, dando o seu recado para Ancelotti. Em jogo quente na reta final, ainda deu tempo para Danilo ser expulso.

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