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Ídolo do Vasco, Geovani, o 'Pequeno Príncipe', morre aos 62 anos

Capixaba marcou época no meio-campo vascaíno

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
08:27
Atualizado há 2 minutos
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geovani
imagem cameraGeovani, ídolo do Vasco (Foto: Acervo/Lance!)
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Geovani, ídolo histórico do Vasco da Gama, faleceu nesta segunda-feira (18), de forma repentina, após passar mal de madrugada. O ex-ídolo foi levado para um hospital em Vila Velha, mas acabou não resistindo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Geovani, ídolo histórico do Vasco da Gama, faleceu nesta segunda-feira (18), de forma repentina, após passar mal de madrugada. O ex-ídolo foi levado para um hospital em Vila Velha, mas acabou não resistindo. Desde 2006, o eterno Pequeno Príncipe de São Januário lutava contra um tumor vertebral que resultou em uma polineuropatia, o deixando com sérias dificuldades de locomoção.

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Em agosto do ano passado, após a parada cardíaca, Giovane foi levado às pressas ao Hospital Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. Posteriormente, foi internado em outro centro médico particular. Ele já havia sido internado por problemas cardíacos em 2022, quando ficou cerca de 20 dias no hospital. Em 2024, foi hospitalizado por desidratação causada por inflamação e infecção no intestino.

Geovani - Vasco
Geovane em ação pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Geovani, o eterno Pequeno Príncipe do Vasco

Habilidoso, inteligente e um dos jogadores mais técnicos que já passaram por São Januário, Geovani foi um armador à moda antiga: corria pouco e jogava sempre de cabeça erguida. Certamente, um dos maiores meias da história do Vasco - clube que defendeu, entre idas e vindas, por 12 anos, entre 1983 e 1995.

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Em São Januário, Geovani conquistou cinco Campeonatos Estaduais (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993), disputou 408 jogos e marcou 49 gols. Virou ídolo não só pelo tempo de casa e pelos troféus, mas pelos lances plásticos, os dribles e os lançamentos perfeitos. Seguiu crescendo e encantando a torcida, jogando ao lado de Romário e Roberto Dinamite.

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