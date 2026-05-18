Convocação de Neymar: colunistas do Lance! opinam se jogador deve ir à Copa

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O mundo quer saber se Neymar vai à Copa dos Estados Unidos, México e Canadá com a Seleção Brasileira. No final da tarde desta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti vai encerrar o mistério e anunciar a convocação final para o Mundial. Antes do anúncio, colunistas do Lance! opinaram sobre o craque da Vila Belmiro.

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Na véspera da convocação da Seleção Brasileira, Neymar entrou em campo pelo Santos, contra o Coritiba, mas teve atuação marcada por erro bizarro da arbitragem. O craque foi substituído 'sem querer', e se revoltou com a situação.

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Para muitos, Neymar deu sinais de que pode ajudar a Seleção Brasileira nos últimos jogos. Outros acham que o craque ainda está fora de sintonia e não merece ir à Copa do Mundo. Confira a opinião dos colunistas do L! abaixo:

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Neymar em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Veja a opinião dos colunistas do Lance!

Lucio de Castro — "Minha opinião é em cima dos dois últimos anos da carreira de Neymar. E não há nada nesse período que justifique uma convocação. Ninguém pode sustentar com um mínimo de lógica que o Neymar de hoje tem condições do enfrentamento de alto nível. Hoje, só o evidente corporativismo dos jogadores defende, afinal, qual jogador diria que não levaria, e alguns influencers picaretas".

Eduardo Tironi - "Se a questão fosse técnica, não. Mas ele, na Copa, vai ser uma fonte interminável de histórias. Jornalisticamente, a presença dele vai deixar a cobertura muito mais interessante. Portanto, sim".

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Entenda a confusão envolvendo Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira

O último jogo de Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por inúmeras polêmicas na tarde deste domingo (17). O atacante do Santos foi substituído e acabou advertido com cartão amarelo após uma confusão envolvendo a arbitragem na partida contra o Coritiba, no Brasileirão, disputada na Neo Química Arena.

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A partida ganhou contornos de tensão no segundo tempo, quando Neymar sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos.

Segundo informações da transmissão do "Premiere" e do repórter de campo, a indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição.

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