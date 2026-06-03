Torcedores do Flamengo reagem à decisão do Uruguai com Arrascaeta: 'Ficar de olho'

A seleção do Uruguai confirmou a presença do meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, nesta quarta-feira (3), na Copa do Mundo. O cenário acontece mesmo após a confirmação de uma lesão na panturrilha do atleta. A decisão da comissão técnica uruguaia repercutiu entre os torcedores do clube carioca.

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O meia sofre com um problema muscular na panturrilha direita. O tempo de recuperação esperado é de duas a três semanas. Com este cenário, Arrascaeta poderia estar disponível para entrar em campo pela Copa do Mundo apenas entre a segunda e terceira rodada da fase de grupos.

Determinado cenário incomodou os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, diversos rubro-negros se manifestaram contra a decisão da comissão uruguaia. O principal ponto destacado foi a preocupação com as questões físicas do atleta. Veja abaixo:

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Uruguai está dificultando essa recuperação do Arrasca não sei pq!



Eles não ganham nada com isso muito menos ele — Guilhermeᶜʳᶠ (@Guilhermedruss) June 3, 2026

Agora cuidem bem do nosso amado Arrasca e o devolvam pro Flamengo zero bala, kkkk

Obrigado — Eli Torcedor (@EliTorcedor) June 3, 2026

Flamengo tem que ficar de olho nisso, pode prejudicar o atleta.. — _Diário_Da_Bola (@bola_diario_Fc) June 3, 2026

Espero que ele se recupere é a última copa dele e espero mais ainda que o Uruguai seja responsável, porque a culpa é deles ao tentar acelerar o processo. — João Vianna (@vianna_jao) June 3, 2026

Força ídolo . — Leo Fideles ᶜʳᶠ₁₈₉₅ 🔴⚫ (@LeonardoFidele6) June 3, 2026

Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Comunicado da seleção uruguaia sobre Arrascaeta

— O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas no treinamento matinal de terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes e confirmou-se a lesão muscular na panturrilha, mas ela não impossibilita a sua participação na Copa do Mundo. Mantém-se inalterada a sua convocação para a Copa do Mundo da FIFA 2026 — publicou o perfil oficial da seleção do Uruguai.