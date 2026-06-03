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Torcedores do Flamengo reagem à decisão do Uruguai com Arrascaeta: 'Ficar de olho'

Meia está confirmado na Copa do Mundo de 2026

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
16:38
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Arrascaeta - Uruguai
imagem cameraArrascaeta com a camisa da seleção uruguaia (Foto: Divulgação/AUF)
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A seleção do Uruguai confirmou a presença do meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, nesta quarta-feira (3), na Copa do Mundo. O cenário acontece mesmo após a confirmação de uma lesão na panturrilha do atleta. A decisão da comissão técnica uruguaia repercutiu entre os torcedores do clube carioca.

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O meia sofre com um problema muscular na panturrilha direita. O tempo de recuperação esperado é de duas a três semanas. Com este cenário, Arrascaeta poderia estar disponível para entrar em campo pela Copa do Mundo apenas entre a segunda e terceira rodada da fase de grupos.

Determinado cenário incomodou os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, diversos rubro-negros se manifestaram contra a decisão da comissão uruguaia. O principal ponto destacado foi a preocupação com as questões físicas do atleta. Veja abaixo:

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Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Comunicado da seleção uruguaia sobre Arrascaeta

— O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas no treinamento matinal de terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes e confirmou-se a lesão muscular na panturrilha, mas ela não impossibilita a sua participação na Copa do Mundo. Mantém-se inalterada a sua convocação para a Copa do Mundo da FIFA 2026 — publicou o perfil oficial da seleção do Uruguai.

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