Torcedores do Flamengo reagem à decisão do Uruguai com Arrascaeta: 'Ficar de olho'
Meia está confirmado na Copa do Mundo de 2026
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A seleção do Uruguai confirmou a presença do meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, nesta quarta-feira (3), na Copa do Mundo. O cenário acontece mesmo após a confirmação de uma lesão na panturrilha do atleta. A decisão da comissão técnica uruguaia repercutiu entre os torcedores do clube carioca.
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O meia sofre com um problema muscular na panturrilha direita. O tempo de recuperação esperado é de duas a três semanas. Com este cenário, Arrascaeta poderia estar disponível para entrar em campo pela Copa do Mundo apenas entre a segunda e terceira rodada da fase de grupos.
Determinado cenário incomodou os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, diversos rubro-negros se manifestaram contra a decisão da comissão uruguaia. O principal ponto destacado foi a preocupação com as questões físicas do atleta. Veja abaixo:
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Uruguai está dificultando essa recuperação do Arrasca não sei pq!— Guilhermeᶜʳᶠ (@Guilhermedruss) June 3, 2026
Eles não ganham nada com isso muito menos ele
Agora cuidem bem do nosso amado Arrasca e o devolvam pro Flamengo zero bala, kkkk— Eli Torcedor (@EliTorcedor) June 3, 2026
Obrigado
Flamengo tem que ficar de olho nisso, pode prejudicar o atleta..— _Diário_Da_Bola (@bola_diario_Fc) June 3, 2026
Espero que ele se recupere é a última copa dele e espero mais ainda que o Uruguai seja responsável, porque a culpa é deles ao tentar acelerar o processo.— João Vianna (@vianna_jao) June 3, 2026
Força ídolo .— Leo Fideles ᶜʳᶠ₁₈₉₅ 🔴⚫ (@LeonardoFidele6) June 3, 2026
Comunicado da seleção uruguaia sobre Arrascaeta
— O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas no treinamento matinal de terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes e confirmou-se a lesão muscular na panturrilha, mas ela não impossibilita a sua participação na Copa do Mundo. Mantém-se inalterada a sua convocação para a Copa do Mundo da FIFA 2026 — publicou o perfil oficial da seleção do Uruguai.
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