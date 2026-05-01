Com a Libertadores sob controle, Corinthians vira a chave e tenta embalar no Brasileirão

Com a situação bem encaminhada na Libertadores, o Corinthians vira a chave e passa a focar no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe do Parque São Jorge ainda busca dias mais consistentes e melhores resultados.

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Na próxima rodada do torneio nacional, o Corinthians vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, no domingo (2), às 20h30. O Leão vive cenário semelhante ao do time alvinegro: segue vivo na Libertadores e busca somar pontos no Brasileirão.

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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.

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A equipe treinada por Fernando Diniz s soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.

Corinthians quer fugir dos últimos colocados no Brasileirão (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.

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O Santos é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, um a menos que o Corinthians. Na sequência, Internacional e Atlético-MG aparecem com a mesma pontuação, mas fora do Z-4 pelos critérios de desempate.

A partida contra o Mirassol ganha peso extra, já que, além da disputa pelos três pontos, o confronto direto impede a aproximação de um concorrente. A equipe do interior soma nove pontos e, em caso de vitória, pode chegar a 12, reduzindo a diferença para três em relação ao Corinthians.

Na rodada, o Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro fora de casa. O Santos também atua como visitante, diante do Palmeiras. Já o Vitória, que soma 15 pontos e está à frente do Corinthians nos critérios de desempate, encara o Coritiba em seus domínios.

Números do Corinthians no Brasileirão

Corinthians no Brasileirão 2026

13 jogos 3V | 6E | 4D 38.5% de aproveitamento 9 gols marcados (0.7 por jogo) 11 gols sofridos (0.8 por jogo) 6 jogos sem sofrer gol (46%) 14 grandes chances 21% de conversão em grandes chances 18 grandes chances cedidas 14.9 finalizações p/ marcar 15.2 finalizações p/ sofrer gol 52.6% de posse de bola

Corinthians com Diniz no Brasileirão 2026

3 jogos 1V | 2E 55.6% de aproveitamento 1 gol marcado (0.3 por jogo) 0 gols sofridos (0.0 por jogo) 3 jogos sem sofrer gol (100%) 3 grandes chances 0% de conversão em grandes chances 2 grandes chances cedidas 26.0 finalizações p/ marcar 39.3% de posse de bola

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