Atlético-MG está escalado com mudanças para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Vitória em jogo da 6° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (14) às 18h30 no Barradão.

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Como chegam as equipes?

O Vitória chega após empate em 1 a 1 no clássico contra o Bahia na Fonte Nova. Nos cinco primeiros jogos no brasileirão o rubro-negro conquistou apenas uma vitória e um empate, além de três derrotas. Ocupa a 15° colocação com quatro pontos somados.

Fora: Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Rúben Ismael, Dudu e Edu (lesão)

Já o Atlético, venceu a primeira no brasileirão no meio de semana. Bateu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV. A equipe tem um triunfo, dois empates e duas derrotas na competição, ocupando a 13° posição com cinco pontos.

Fora: Vitor Hugo, Maycon, Cissé e Alexsander (lesão)

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Confira as informações e as escalações de Vitória x Atlético

Vitória x Atlético-MG

6° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado 14 de março às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Barradão (Salvador)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon; Caique, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez; Marinho, Mateuzinho e Renato Kayzer.

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Iván Roman, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Victor Hugo; Gustavo Scarpa; Reinier e Cuello

camisa para atlético x vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético

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