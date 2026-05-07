Torcedores se desesperam com gol perdido por Kaio Jorge: 'Meu Deus'

O Cruzeiro empatou com a Universidad Católica, do Chile, em 0 a 0, pela fase de grupos da Libertadores. Durante o jogo, Kaio Jorge, um dos artilheiros do Cabuloso, recebeu a bola, driblou o zagueiro, fintou o goleiro e chutou para fora, com o gol vazio.

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Veja como os torcedores reagiram:

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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Texto de Eduardo Statuti

Para o duelo, a Raposa tem três jogadores pendurados. Estão com dois cartões amarelos os meio-campistas Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. Caso qualquer um dos três seja advertido, ficará de fora da partida contra o Boca Juniors.

No duelo desta quarta-feira, o técnico Artur Jorge terá força máxima, sem nenhum novo desfalque. A principal baixa segue sendo Cássio, que segue protocolo de recuperação na Toca da Raposa II. Em seu lugar, Otávio segue sendo o titular.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

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Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.

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Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.