Atitude de atleta da RD Congo em eliminação para Inglaterra viraliza: 'Histórico'
Seleção africana caiu na segunda fase da Copa do Mundo
A República Democrática do Congo foi eliminada na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A queda aconteceu nesta quarta-feira (1), após uma derrota para a Inglaterra, em Atlanta, nos Estados Unidos. Após o resultado, uma atitude do atacante Cédric Bakambu viralizou nas redes sociais.
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Depois do apito final, o jogador, que é uma das referências da seleção da República Democrática do Congo, reuniu os companheiros em uma roda para um discurso. A postura visivelmente era de parabenizar e motivar os convocados após o confronto contra a Inglaterra.
Nas redes sociais, a postura de Cédric Bakambu viralizou. Torcedores deram destaque para a liderança do atleta e aproveitaram o momento para elogiá-lo. Veja a repercussão abaixo:
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jogaram bem pra caramba, honraram MUITO o país, estão saindo de cabeça erguida!!— Jade (@ribaltagalera) July 1, 2026
O que a Republica Democrática do Congo fez nessa copa foi HISTÓRICO, dentro e fora de campo, saem de cabeça erguida! pic.twitter.com/nkhsxEprp9— nog 🥇 (@nog_O4) July 1, 2026
Boa garoto. Foram muito bem. Parabéns a essa equipe que honrou seu país. Por mais copas como esta.— AnselmoRulls (@QueHacesBoludos) July 1, 2026
Lindo! Eles sabem que fizeram muito.— Filipe (@FilipeCAM10) July 1, 2026
Líder! Que campanha desses caras, jogaram muito hoje e se não fosse o rapaz perder o gol de cara lá no primeiro tempo, teria eliminado essa Inglaterra— Rei dos Races (@ReidosracesTIPS) July 1, 2026
Como foi Inglaterra x RD Congo?
Favorita, a Inglaterra começou indo ao ataque, mas esbarrando na defesa congolesa, que se fechou no primeiro momento. Aos sete minutos, a RD Congo chegou ao ataque após o zagueiro Mbemba lançar para o atacante Cipenga, que apareceu nas costas de Spence, e finalizar no canto do goleiro Pickford para abrir o placar em Atlanta. Após o gol, a Inglaterra foi se reorganizando na partida e, com mais posse de bola, ficou perto do empate.
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Em cruzamento de Declan Rice, Jude Bellingham apareceu na área para cabecear, mas Mpasi-Nzau fez grande defesa. Os ingleses seguiram no ataque e quase empataram com Marcus Rashford, que chutou para o gol após bate-rebate na área, mas Wan-Bissaka afastou a bola em cima da linha. Logo depois, a RD Congo respondeu com Yoane Wissa, que apareceu na pequena área em cruzamento de Wan-Bissaka, mas o atacante acertou a trave.
Na sequência, a Inglaterra reclamou de pênalti em Harry Kane cometido por Mpasi-Nzau, mas, o árbitro flagrou simulação. Antes do intervalo, o goleiro congolês ainda fez grandes duas defesas em finalizações de Kane e Bellingham.
No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra seguiu ofensiva, e quase empatou com chute desviado de Bellingham, que Mpasi-Nzau defendeu para fezer outro milagre. Mesmo após as alterações, os ingleses viram a RD Congo crescer na partida, chegando no campo ofensivo com chutes de longe e escanteios.
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Em situação delicada, Thomas Tuchel adiantou ainda mais as linhas da Inglaterra, principalmente colocando Eberichi Eze no lugar de Djed Spence e recuar Declan Rice para a lateral-direita. E justamente pelo lado direito saiu a jogada que chegou em Anthony Gordon, na ponta-esquerda. O atacante do Barcelona cruzou e encontrou Harry Kane que, sozinho, cabeceou para o fundo do gol e empatar a partida aos 25 minutos..
Com a partida tensa e o gol marcado, a Inglaterra ficou motivada e contiuou pressionando a seleção africana. Em passe de Elliot Anderson, Bellingham apareceu na área e chutou para a defesa de Mpasi-Nzau. No rebote, Anthony Gordon passou para Harry Kane, que limpou a defesa congolesa para marcar um golaço e virar o jogo. No fim, a seleção inglesa segurou a vantagem e consolidou a dramática classificação.
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