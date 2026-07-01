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Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'

Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:00
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Jogadores de Senegal reclamam com arbitragem durante confronto contra Bélgica pela Copa do Mundo
Jogadores de Senegal reclamam com arbitragem durante confronto contra Bélgica pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Bélgica venceu Senegal por 3 a 2, nesta quarta-feira (1), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O confronto foi decidido de forma dramática e com a interferência de Rodolpho Toski, chefe da cabine do VAR para a ocasião, que recomendou a revisão de um pênalti para a seleção belga na reta final da prorrogação.

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    O cronômetro marcava 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o volante Camara derrubou o meia Tielemans dentro da área após uma bola cruzada rasteira. Em campo, o árbitro hondurenho Said Martinez não marcou a infração.

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    Contudo, Rodolpho Toski, que comandava a cabine do VAR, sugeriu uma revisão do lance. Após ver o contato, a decisão final da arbitragem foi de pênalti para a Bélgica. O próprio Tielemans converteu a cobrança para classificar a seleção europeia.

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    • Nas redes sociais, brasileiros repercutiram a ação do árbitro nacional. A decisão dividiu opiniões entre os torcedores. Veja abaixo:

    Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo.
    Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi Bélgica x Senegal?

    Diarra abriu o placar no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr ampliou logo no início da etapa final. Quando Senegal controlava a classificação, Lukaku descontou aos 40 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, Tielemans aproveitou saída ruim de Diaw e empatou de cabeça.

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    Na prorrogação, a Bélgica cresceu, acertou o travessão com Lukébakio e conseguiu a virada nos minutos finais. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara em Tielemans. O próprio meia foi para a cobrança, bateu firme no ângulo e garantiu a classificação belga.

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