Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'
Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo
A Bélgica venceu Senegal por 3 a 2, nesta quarta-feira (1), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O confronto foi decidido de forma dramática e com a interferência de Rodolpho Toski, chefe da cabine do VAR para a ocasião, que recomendou a revisão de um pênalti para a seleção belga na reta final da prorrogação.
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O cronômetro marcava 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o volante Camara derrubou o meia Tielemans dentro da área após uma bola cruzada rasteira. Em campo, o árbitro hondurenho Said Martinez não marcou a infração.
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Contudo, Rodolpho Toski, que comandava a cabine do VAR, sugeriu uma revisão do lance. Após ver o contato, a decisão final da arbitragem foi de pênalti para a Bélgica. O próprio Tielemans converteu a cobrança para classificar a seleção europeia.
Nas redes sociais, brasileiros repercutiram a ação do árbitro nacional. A decisão dividiu opiniões entre os torcedores. Veja abaixo:
tinha que vir um VAR brasileiro pra estragar o espetáculo.— ecst 城 (@edcstl0) July 1, 2026
🇧🇪 PÊNALTI PARA A BÉLGICA!!!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 1, 2026
Pênalti claro pô, foi direto no tornozelo do cara.— Murilo Martins (@MuriloMarttins) July 1, 2026
se isso é penalti, aquele gol do vini foi mal anlulado.— Jhonathan Machado (@Jhonath_Machado) July 1, 2026
Uma vergonha esse PÊNALTI!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 1, 2026
📸 Reprodução pic.twitter.com/BiCIsF0dPj
PÊNALTI PRA BÉLGICA— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 1, 2026
NO ÚLTIMO MINUTO DA PRORROGAÇÃO
É A CHANCE DA VIRADA.
INCRÍVEL pic.twitter.com/ENIfbxFDUr
Como foi Bélgica x Senegal?
Diarra abriu o placar no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr ampliou logo no início da etapa final. Quando Senegal controlava a classificação, Lukaku descontou aos 40 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, Tielemans aproveitou saída ruim de Diaw e empatou de cabeça.
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Na prorrogação, a Bélgica cresceu, acertou o travessão com Lukébakio e conseguiu a virada nos minutos finais. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara em Tielemans. O próprio meia foi para a cobrança, bateu firme no ângulo e garantiu a classificação belga.
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