Saiba como joga a Universidad Católica e em que momento chega para enfrentar o Cruzeiro

O Cruzeiro tentará dar o troco na Universidad Católica na noite desta quarta-feira (6), no Chile, depois de perder dentro de casa para a equipe por 2 a 1. Na partida no Mineirão, a Raposa dominou a posse de bola, mas não aproveitou suas chances e sofreu com o jogo aéreo chileno.

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Naquela derrota, o Cruzeiro levou dois gols de cabeça, de Giani, no primeiro tempo, e Martínez, já nos acréscimos. Este, inclusive, é um ponto forte da equipe de Daniel Garnero, que em seus últimos seis jogos, marcou três de escanteio e cinco de cabeça.

Os chilenos, no entanto, chegam em um momento de oscilação. Nos últimos cinco jogos, venceram dois, perderam dois e empataram o último, em 2 a 2 contra o Concepción.

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Como joga a Universidad Católica

Equipe direta, a Universidad Católica predominantemente busca atacar pelos lados, especialmente pela esquerda, tendo Giani como destaque no setor. Nas últimas três vitórias da equipe chilena, os Cruzados tiveram menos de 40% de posse em duas.

Copeiro, o time liderado por Daniel Garnero, apesar de não ser tão assertivo no ataque, sabe sofrer e inibir os ataques de seus adversários. Antes do empate do fim de semana em 2 a 2 com o Concepción, o time não criou para marcar mais de um gol em seus últimos seis compromissos.

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Porém, o único time que conseguiu criar para marcar mais de um tento foi o Cruzeiro, que acabou derrotado. No restante dos duelos, seus rivais criaram poucas chances claras, mesmo nas derrotas.

Entretanto, a Universidad Católica sofre na bola parada. No recorte de seus últimos seis compromissos, levou quatro gols em lances assim.

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Universidad Católica x Cruzeiro

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores.

Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.

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