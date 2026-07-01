Jogo entre Bélgica e Senegal na Copa entra para a história: 'Loucura'
Bélgica empatou a partida em três minutos
Na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, Bélgica e Senegal se enfrentam buscando uma vaga nas oitavas de final. Quando os senegaleses venciam por 2 a 0 e mantinham o controle do jogo, Lukaku reagiu com os belgas e empataram o jogo em três minutos. No último instante da segunda etapa da prorrogação, o placar foi revertido, de pênalti.
Atitude de técnico da Bélgica com De Bruyne e Doku gera revolta: ‘Não existe’
Copa do Mundo: Bélgica x Senegal é paralisado por invasão ao campo
Quem é Amadou Onana? Nascido no Senegal, volante defende a Bélgica na Copa do Mundo
➡️ Veja o chaveamento da Copa do Mundo
Nas redes sociais, os internautas estão chocados com a partida:
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Diarra abriu o placar no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr ampliou logo no início da etapa final. Quando Senegal controlava a classificação, Lukaku descontou aos 40 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, Tielemans aproveitou saída ruim de Diaw e empatou de cabeça.
Na prorrogação, a Bélgica cresceu, acertou o travessão com Lukébakio e conseguiu a virada nos minutos finais. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara em Tielemans. O próprio meia foi para a cobrança, bateu firme no ângulo e garantiu a classificação belga.
A primeira grande chance senegalesa saiu aos 12 minutos. Mané carregou pela intermediária e acionou Pape Gueye na esquerda. O cruzamento encontrou Sarr, que aproveitou saída ruim de Courtois, finalizou na trave e ainda tentou completar caído, mas mandou para fora.
Pouco depois, Gana Gueye obrigou Courtois a trabalhar em finalização de primeira. A pressão continuou até o gol. Aos 23 minutos, Mané lançou na área, Sarr desviou de cabeça na trave, e Diarra apareceu livre para completar para o fundo da rede. O gol premiou o melhor momento de Senegal. A seleção africana fazia um jogo mais encaixado, incomodava pelos lados e explorava os espaços deixados pela Bélgica.
Sarr faz golaço e deixa Senegal perto da vaga
A Bélgica voltou para o segundo tempo com Lukaku no lugar de De Ketelaere. Mas quem começou pressionando foi Senegal. Logo aos 25 segundos, Ndiaye teve finalização rasteira que passou para fora. Aos cinco minutos, veio o segundo gol. Niakhaté fez ótimo lançamento desde o campo de defesa, Sarr dominou entre dois marcadores, avançou e soltou uma bomba para ampliar. Um golaço.
Rudi Garcia mexe, Bélgica se irrita e tenta reagir
Com dois gols de desvantagem, a Bélgica foi obrigada a correr riscos. Rudi Garcia mexeu na equipe, colocando Lukébakio e Raskin nos lugares de Doku e De Bruyne. Doku, que era uma das principais armas belgas até aquele momento, deixou o campo irritado e fez gestos de contrariedade. A seleção belga passou a jogar no campo de ataque, mas seguiu encontrando dificuldades para furar o bloqueio de Senegal. Lukaku tentava servir de referência, Tielemans aparecia como opção na entrada da área, e Lukébakio buscava jogadas individuais.
O clima também esquentou. Na parada técnica, Tielemans e Trossard discutiram duramente, trocaram empurrões, e Lukaku precisou intervir. Pouco depois, a Bélgica seguiu pressionando, mas ainda sem transformar volume em gol.
Lukaku e Tielemans salvam a Bélgica no fim
A reação começou aos 40 minutos. De Cuyper foi à linha de fundo e cruzou para a pequena área. Lukaku brigou com a defesa e finalizou de primeira para descontar. O gol recolocou a Bélgica no jogo. Aos 43, veio o empate. Trossard lançou a bola na área, Diaw saiu mal, e Tielemans cabeceou para o gol vazio. Em três minutos, a Bélgica transformou uma eliminação quase certa em sobrevida.
No início do segundo tempo da prorrogação, Senegal voltou a assustar. Bara Ndiaye recebeu sozinho pela direita, invadiu a área e tocou rasteiro para Mbaye. O atacante pegou de primeira e mandou para fora, raspando a trave.
A pressão belga virou decisão aos 16 minutos. Tielemans caiu na área após disputa com Camara. O VAR entrou em ação, o árbitro foi à tela e marcou pênalti para a Bélgica. Antes da cobrança, o clima esquentou. Ciss ficou caído perto da marca penal, jogadores belgas tentaram retirá-lo, e atletas de Senegal entraram na confusão. Lukaku chegou a segurar a bola, mas Tielemans assumiu a cobrança. O meia bateu firme no ângulo e marcou o gol da virada. Uma reação histórica para manter a Bélgica viva na Copa do Mundo.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'Há 6 minutos
Copa do Mundo 2026
Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisãoHá 6 minutos
Copa do Mundo 2026
Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 minutos
Copa do Mundo 2026
Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente?Há 12 minutos
Copa do Mundo 2026
Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do MundoHá 14 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do MundoHá 45 minutos
Mais LANCE!