Harry Styles exibe jogo da Inglaterra em Wembley e 'explode' com gol de Kane
Virada nos últimos minutos levou o cantor à loucura antes de show em Londres
O pop star britânico Harry Styles não desapontou os fãs de Copa do Mundo presentes em seu show nesta quarta-feira (1º), em Wembley, principal palco do futebol inglês. Antes do cantor se apresentar pela turnê Together Together, quem chegou cedo ao estádio teve a oportunidade de acompanhar Inglaterra x República Democrática do Congo, pela segunda fase do Mundial, nos telões do palco.
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Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os fãs que aguardavam pelo show assistindo à partida, que contou com uma emocionante virada da seleção inglesa nos últimos minutos. Torcedor do Manchester United, Harry Styles comemorou a classificação da Inglaterra às oitavas de final nos bastidores e foi à loucura com o segundo gol de seu xará, o atacante Harry Kane, marcado aos 41 do segundo tempo. Confira abaixo:
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Inglaterra vira sobre o RD Congo e entra no caminho do Brasil
A Inglaterra venceu a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta (EUA). Após sair atrás com gol de Brian Cipenga no primeiro tempo, Harry Kane apareceu na segunda etapa para marcar dois gols e decidir o duelo. Esta foi a primeira virada da seleção inglesa em Copas do Mundo desde a final de 1966, quando venceu a Alemanha por 4 a 2.
O English Team irá encarar o México nas oitavas, no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. Deste duelo sairá o possível adversário do Brasil nas quartas.
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