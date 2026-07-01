Copa do Mundo: Bélgica x Senegal é paralisado por invasão ao campo Invasor foi contido rapidamente pela segurança do estádio

A partida entre Bélgica e Senegal foi paralisada por cerca de 20 segundos por conta de uma invasão ao campo de jogo. A transmissão não seguiu o procedimento padrão da Copa do Mundo e não mostrou as imagens do invasor, que entrou no gramado por volta do minuto 31 do primeiro tempo.

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O jogo entre as seleções é válido pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O vencedor avança às oitavas de final da competição. No momento da invasão, Senegal vencia o confronto por 1 a 0.

Invasão no campo na parada, alguém nunca mais pisa os pe num estádio de futebol dps dessa kkk#BELxSENpic.twitter.com/vxqECczIjN — Indicações do Mercado Livre Fut ⚽️🚀 (@indicaMLfut) July 1, 2026

Em vídeo nas redes sociais, três homens começam a correr no campo ao mesmo tempo. Os dois primeiros são contidos rapidamente pelos seguranças. O terceiro conseguiu percorrer quase o campo inteiro, "driblou" e deixou no chão vários agentes pelo caminho e fez a alegria da galera, no Lumen Field em Seattle.

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Invasão em Bélgica x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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