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Folga do Brasil: Neymar com ex-jogador do Santos e Paquetá com a esposa

Atletas tiveram momentos de lazer na última terça-feira (30)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:19
Atualizado há 1 minutos
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Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo
Neymar esteve com Guilherme, ex-santos (Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr)

O Brasil ganhou folga na última terça-feira (30) após vencer o Japão e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, jogadores como Neymar, Paquetá, Marquinhos e Bruno Guimarães apareceram em seus momentos de lazer.

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    A Seleção Brasileira enfrentará a Noruega no próximo domingo (5), em Nova Jersey, às 17h (de Brasília) e, após a folga, os jogadores já se reapresentaram nesta quarta-feira (1) para dar prosseguimento à preparação.

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    Neymar

    Neymar esteve com Guilherme, ex-companheiro de Santos, que deixou o clube ao final da última temporada rumo ao Houston Dynamo, time da cidade na qual o Brasil eliminou o Japão na segunda fase da Copa do Mundo.

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    • Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo
    Neymar encontrou Guilherme, ex-santos, em folga dos jogadores do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr)

    Weverton

    Weverton, terceiro goleiro da Seleção e atualmente no Grêmio, apareceu cortando o cabelo do filho, Olavo, em publicação feita por Jaqueline Maoski nas redes sociais.

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    Weverton, goleiro do Grêmio e Seleção Brasileira, cortando o cabelo do filho
    Weverton cortou o cablo do filho na folga dos jogadores do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@jakmaoski)

    Bruno Guimarães

    Bruno Guimarães, camisa 8 e líder de assistências do time comandado por Carlo Ancelotti, aproveitou o dia de folga para curtir na piscina com a esposa Ana Lídia Guimarães e os filhos, Matteo e Pietro. A publicação foi feita em seu Instagram.

    Bruno Guimarães com a esposa Ana Lídia e os filhos Matteo e Pietro na piscina
    Bruno guimarães foi à piscina com a esposa e filhos durante folga do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@brunoguimaraes)

    Lucas Paquetá

    Substituído após sentir um problema muscular na coxa esquerda durante partida contra o Japão, Lucas Paquetá ficou com a esposa Duda Fournier e os filhos Benício e Filippo. O diagnóstico da lesão ameaça a sua continuidade na Copa do Mundo.

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    Paquetá segue o tratamento, mas está praticamente fora da Copa

    MORRISTOWN, NJ (EUA) - Passadas 48 horas da lesão muscular sofrida na parte posterior da coxa esquerda, o meia Lucas Paquetá está praticamente fora da sequência da Copa do Mundo. Após o exame de imagem realizado pela CBF na última terça-feira, em Morristown, e as novas avaliações feitas pela comissão técnica nesta quarta-feira, a possibilidade de o camisa 20 voltar a atuar no torneio é considerada muito remota, mesmo em um eventual avanço da Seleção Brasileira até a final.

    Uma fonte ouvida pelo Lance! falou a seguinte frase sobre Lucas Paquetá:

    — Complicado voltar!

    Desde que a lesão foi confirmada, Paquetá vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O acompanhamento constante faz parte do protocolo adotado pela comissão técnica e pela equipe médica, que monitora a evolução do quadro antes de qualquer definição sobre o retorno às atividades.

    Embora exista um cenário otimista que aponte para um retorno aos treinos em cerca de duas semanas, a expectativa médica é mais cautelosa. Por se tratar de uma lesão muscular de grau 2, a previsão considerada mais provável é de que o meia volte aos trabalhos com bola entre duas e três semanas. Mesmo nesse prazo, a tendência é que o jogador não tenha tempo suficiente para recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo necessários para disputar uma partida de alta intensidade, como uma eventual final de Copa do Mundo.

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    Enquanto segue o tratamento, Paquetá aproveitou a quarta-feira de folga da delegação ao lado da família. Nas redes sociais, sua esposa, Duda Fournier, publicou fotos em que o jogador aparece utilizando as LED Boots, equipamento desenvolvido pela empresa brasileira AVA CR7, que tem o português Cristiano Ronaldo como um dos sócios.

    As LED Boots são utilizadas para acelerar a recuperação muscular. O equipamento combina luzes terapêuticas vermelhas e infravermelhas, com compressão pneumática. Na prática, as luzes estimulam a regeneração das fibras musculares lesionadas, melhoram a oxigenação dos tecidos e ajudam a reduzir dores e rigidez. Já a compressão funciona de forma semelhante a uma drenagem linfática, auxiliando na diminuição do inchaço e na eliminação do acúmulo de líquidos na região afetada. A combinação dessas tecnologias busca acelerar o processo de recuperação e proporcionar mais conforto ao atleta durante o tratamento.

    Apesar da utilização do equipamento e do acompanhamento intensivo da equipe médica, Paquetá continuará sendo reavaliado dia a dia para que a evolução da lesão seja acompanhada de perto. A comissão técnica evita estabelecer um prazo definitivo para o retorno e prefere observar a resposta do atleta ao tratamento antes de qualquer decisão.

    O meia sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston. Após sentir fortes dores na parte posterior da coxa esquerda, ele não conseguiu retornar para a etapa final e foi substituído por Endrick. Na saída de campo, deixou o gramado amparado por Neymar e outros companheiros.

    Sem Paquetá, o técnico Carlo Ancelotti deverá promover uma mudança no meio-campo para o duelo das oitavas de final. No próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Até lá, o camisa 8 seguirá em tratamento intensivo e continuará passando por avaliações diárias, embora a expectativa por sua participação no restante do Mundial seja cada vez menor.

    Confira a nota oficial da CBF

    "O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

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