Universidad Católica x Cruzeiro: confira comparativo entre Daniel Garnero e Artur Jorge

Artur Jorge e Daniel Garnero se enfrentarão nesta quarta-feira (6) apenas pela segunda vez em suas carreiras. No primeiro duelo, o argentino levou vantagem, com uma vitória fora de casa por 2 a 1 da Universidad Católica contra o Cruzeiro.

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O duelo na Claro Arena colocará frente a frente mais uma vez a juventude contra a experiência, mas com duas equipes agressivas. Em seus trabalhos atuais, o desempenho é equilibrado, com ambos somando cerca de 1,9 ponto por partida.

Pelo Cruzeiro, Artur Jorge já comandou o time em dez partidas, com seis vitórias, três derrotas e um empate. Já Garnero, em seu segundo ano na Católica,, soma 37 jogos, 21 vitórias, sete empates e 9 derrotas.

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No duelo entre os dois, no Mineirão, a equipe chilena se saiu melhor. Apesar de ter dominado a posse de bola em casa, a Raposa foi pouco efetiva e não assustou o goleiro Bernedo. No primeiro tempo, Giani, em cobrança de escanteio, abriu o placar. Matheus Pereira empatou de pênalti, mas Martínez marcou no último minuto e garantiu a vitória para os visitantes.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Carreira dos treinadores de Católica e Cruzeiro

Daniel Garnero

Nas carreiras como jogadores, o argentino leva vantagem, sendo nome emblemático no Independiente. Na época, o camisa 10 foi campeão do Torneio Clausura em 1994. Além disso, conquistou duas edições da Supercopa Sul-Americana.

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Como treinador, ele iniciou sua trajetória no Arsenal de Sarandí, mas não teve muito destaque, deixando o cargo depois de 37 partidas. Em seguida, retornou ao Independiente, mas ficou apenas nove jogos, com uma vitória. Posteriormente, passou por San Martín, Banfield, Rivadavia, Sol de América e teve seu primeiro trabalho de destaque no futebol paraguaio, dirigindo o Guarani.

Pelo aurinegro, conquistou o Torneio Clausura. Em seguida, fechou com o Olímpia, onde teve seu melhor enfdesempenho, com 71,28% de aproveitamento, conquistando Apertura (2018), Clausura (2018), Apertura (2019, de forma invicta) e o Clausura (2019).

Depois de uma eliminação traumática na Libertadores, ele fechou com o Libertad, clube que mais comandou na carreira. Por lá, se tornou o técnico com mais títulos no Campeonato Paraguaio, com oito títulos nacionais. Essa passagem vitoriosa teve uma pausa para que ele dirigisse a Seleção Paraguaia por dez jogos, com duas vitórias. Ele ainda retornou ao alvinegro antes de fechar com a Católica.

Daniel Garnero (Foto: Divulgação Universidad Católica)

Artur Jorge

Nascido em 1º de janeiro de 1972, em Braga, Artur Jorge chegou ao clube da cidade aos 14 anos. Seis temporadas depois, fez sua estreia no time principal, entrando contra o Belenenses em partida válida pelo Campeonato Português.

O zagueiro permaneceu na equipe durante 12 anos. Em sua última temporada como atleta, se transferiu para o Penafiel, mas não conseguiu jogar muito e se aposentou em 2005.

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Cinco anos depois de pendurar as chuteiras, Artur Jorge começou sua trajetória como treinador no Famalicão. De volta à sua cidade, ele iniciou sua história à beira do campo liderando o Sub-19 do Braga e o time B.

Posteriormente, passou por Tirsense e Limiamos antes de retornar ao Braga, mais uma vez para atuar nas categorias de base. Em 1º de julho de 2020, ganhou sua primeira oportunidade no time principal após Custódio pedir demissão a cinco rodadas do fim da temporada. Nesse primeiro recorte, Jorge venceu três dos cinco jogos.

Artur Jorge passou mais duas temporadas nas categorias de base e assumiu definitivamente o Braga em 2022-2023. Em seu primeiro ano, ficou em terceiro lugar no Campeonato Português, na frente do Sporting, conquistando vaga na Liga dos Campeões.

Em sua última temporada na equipe, conquistou a Taça da Liga, eliminando o Sporting na semifinal e batendo o Estoril na decisão. A meses do fim da temporada, ele acertou sua ida para o Botafogo, que pagou cerca de R$ 10 milhões.

Pelo Botafogo, fez a equipe voltar a erguer taças com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 3 de janeiro de 2025, deixou o Glorioso rumo ao Al-Rayyan.

Estatísticas de Daniel Garnero e Artur Jorge em suas carreiras

Daniel Garnero

529 jogos 273 vitórias 113 empates 143 derrotas 864 gols marcados 565 gols sofridos 1.76 ponto por jogo 58,73% de aproveitamento

Artur Jorge

266 jogos 147 vitórias 56 empates 63 derrotas 507 gols marcados 333 gols sofridos 1.87 ponto por partida 62,28% de aproveitamento

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