Cruzeiro goleia o Grêmio no Brasileirão Sub-20 em mais um jogo com o brilho de Rhuan Gabriel

Antes do duelo decisivo do profissional pela Libertadores, a equipe Sub-20 do Cruzeiro goleou o Grêmio por 5 a 2 na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (6), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Mais uma vez, o atacante Rhuan Gabriel foi o grande destaque celeste.

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O jogador marcou dois gols contra o Tricolor: abriu o placar para a Raposa e anotou também o quarto. Além disso, deu a assistência para o terceiro gol dos Crias da Toca, marcado por Rayan Lelis. Os outros dois tentos foram anotados por Pablo e André.

Com os dois gols marcados contra o Grêmio, Rhuan Gabriel chegou a 15 em 17 partidas disputadas em 2026, sendo artilheiro do Brasileirão Sub-20, com 10 gols.

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Após a partida realizada na Toca da Raposa, Rayan Lelis e Murilo Rhikman deram entrevistas ao canal oficial do clube.

– Eu acho que essa vitória é muito importante. Vivemos uma sequência muito boa de vitórias. Só agradecer a Deus pelo que tem feito em nossas vidas. Isso é fruto de muito trabalho – destacou Lelis.

Jogadores do Cruzeiro Sub-20 Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

– Muito importante essa vitória para nós. Parabenizar todo grupo pelo empenho. É muito importante para a competição e nosso objetivo final que é o título – destacou o capitão Murilo.

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Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

A goleada por 5 a 2 contra o Grêmio rendeu ao Cruzeiro a vice-liderança do torneio, com 20 pontos em dez partidas. Entretanto, a equipe comandada por Mairon César ainda pode ser ultrapassada pelo Vasco, que tem 19 pontos.

Na próxima rodada, os Crias da Toca irão enfrentar o São Paulo, em Cotia, às 15h (de Brasília), da próxima quinta-feira (13).

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