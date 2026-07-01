Sósia de Haaland, adversário do Brasil na Copa, viraliza nas redes sociais Modelo soma milhões de visualizações em suas postagens

A modelo Julia Grop viralizou nas redes sociais por suas imitações do atacante da Noruega, Erling Haaland, que será adversário do Brasil na Copa do Mundo. A sueca gerou milhões de visualizações em postagens em que as semelhanças físicas com o camisa 9 são impressionantes. A profissional era comparada ao jogador mesmo antes de entrar na brincadeira, no último dia 27 de junho.

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Julia possui cerca de meio milhão de seguidores no Instagram e, por conta dos pedidos dos seus seguidores, postou um vídeo simulando os trejeitos do grandalhão norueguês. A primeira publicação relacionada ao tema conta com mais de 70 milhões de visualizações e três milhões de curtidas na plataforma.

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Confira uma das postagens de Julia Grop:

Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti: 'Estamos indo atrás de você'

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, fez um discurso emocionado e motivador no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de exaltar os jogadores pela campanha histórica, o treinador aproveitou para mandar um recado ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

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A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já é uma das grandes surpresas desta edição. A última participação da equipe nórdica havia sido no Mundial de 1998. Durante o discurso, Solbakken destacou a importância da conquista para a história do país e ressaltou o impacto da classificação para o povo norueguês.

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— Vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais — iniciou o treinador.

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Na sequência, o comandante brincou com a comemoração que tomou conta da Noruega após a classificação:

— Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Foram vocês que criaram isso. Levem isso com vocês — acrescentou.

Mandou recado a Ancelotti antes de Brasil x Noruega

Ao encerrar a conversa com os jogadores, Solbakken voltou o foco para o próximo desafio e enviou uma mensagem à Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira:

— Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos indo atrás de você — afirmou.

A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto está marcado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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