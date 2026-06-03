Seleção da vida real #2: 'Carioca', Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeitaria

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Giorgian De Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, é um dos principais nomes da seleção uruguaia e deve disputar a sua segunda Copa do Mundo em 2026. Eleito Rei da América em 2025 após vencer a sua terceira Libertadores com o time rubro-negro, o meio-campista superou Lionel Messi na disputa do prêmio pela sua atuação no torneio continental e pela temporada do futebol brasileiro.



O atleta de 31 anos teve atuações marcantes no torneio mundial de 2022 disputado no Catar. Reserva naquela edição, marcou dois gols na fase de grupos contra Gana e, de lá para cá, virou peça indispensável no esquema de Marcelo Bielsa. O jogador inclusive converteu o seu pênalti na disputa que eliminou o Brasil na Copa América de 2024.

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Ainda como dúvida para a atual edição da Copa, Arrascaeta quebrou a clavícula no dia 29 de abril contra o Estudiantes, ainda atuando pelo Flamengo, e sentiu um problema na panturrilha enquanto treinava com a seleção uruguaia dias antes da estreia na competição.

Para aumentar ainda mais a ansiedade para a Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil do craque com histórias e fatos fora dos campos.

Paixão por cavalos

Nascido em Nuevo Berlín, cidade com pouco menos de 3.000 habitantes localizada na divisa entre Uruguai e Argentina, Arrascaeta nutriu desde a sua infância outra paixão para além do futebol: cavalos. Influenciado por seu pai, Alfredo, que foi jóquei por três décadas e meia, Giorgian herdou o carinho por hipismo e tem, inclusive, uma tatuagem na sua perna direita de um homem praticando o esporte.

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— Quando criança, tinha duas paixões, mas inclinei-me mais para o futebol. Tinha mais talento. E também caí muito de cavalo, via meu pai caindo. Isso me levou para o lado do futebol, onde, desde novinho, sempre fui muito bem. Me criei neste meio, é uma paixão muito linda. Cria-se uma amizade com o cavalo que gera muito carinho. Hoje, tenho meus cavalos, que o meu pai cuida — disse o jogador em entrevista ao GE.

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De acordo com o pai do atleta do Flamengo, o nome do craque também é por conta dessa paixão familiar. Segundo ele, em sua época de jóquei, um dos animais mais potentes com que lidou se chamava Giorgian, e isso o inspirou a nomear o seu filho.

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— Quando eu corria, tinha um cavalo que tinha muita dignidade e se chamava Giorgian. Quando a gente precisava, era sempre o primeiro. Por isso, coloquei o nome nele — revelou Alfredo em entrevista à ESPN.

Já no Rio de Janeiro, atuando pelo Flamengo, o jogador viveu uma história curiosa envolvendo equinos. Em 2023, enquanto dirigia em Vargem Grande, bairro na zona sudoeste da cidade, Arrascaeta saltou do carro para orientar um cavalo que estava transitando pela via e correndo risco de ser atingido por um veículo. O resgate do animal teve grande repercussão nas redes sociais e um torcedor compartilhou o acontecido em um áudio de WhatsApp que viralizou.

— Eu só perguntei para ele assim, se poderia tirar foto com ele. "Posso tirar foto com o senhor?" Com maior respeito. Ele estava tirando o cavalo da rua, acredita? Geral começou a parar. O Toquinho que viu, pensei que fosse mentira. Quando olhei, caraca, é ele mesmo! Vou ter que tirar uma foto com ele. Vou meter um quadro — disse o fã.

Arrascaeta com fã enquanto tirava um cavalo da rua em vargem Grande, no Rio (Foto: Reprodução)

Dono de uma confeitaria

Atuando pelo Flamengo e morando no Rio de Janeiro desde 2019, Arrascaeta já possui o título de cidadão honorário do município e abriu uma confeitaria na Barra da Tijuca em 2023. Nomeado de Rio Sucrée, o empreendimento foi aberto junto ao chef Emanuel Pinheiro, que cuida das receitas da casa, e à sua esposa, Camila Bastiani.

Entre doces clássicos como cheesecakes, alfajores e macarons, o principal prato da loja é o "Bolo do Arrasca", feito de coco, coco queimado e doce de leite. A ideia do restaurante é juntar a técnica francesa com a alma brasileira.

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De acordo com o camisa 10, a ideia de abrir a empresa e comercializar o bolo aconteceu durante a pandemia, quando o ex-chef confeiteiro do Le Cordon Bleu dava aulas de cozinha para sua companheira.

— A ideia veio durante a pandemia, quando o chef dava aulas para a Camila. Ele fez o bolo de coco e sugeriu colocar o doce de leite uruguaio. Assim nasceu o Bolo do Arrasca — afirmou em entrevista à Rede Globo.

Arrascaeta, do Flamengo, tem uma confeitaria chamada Rio Sucrée no Rio (Foto: Reprodução/Rio Sucrée)

Casamento e paternidade

Há mais de dez anos atuando no futebol brasileiro por Cruzeiro e Flamengo, Arrascaeta também preserva um longo relacionamento ao lado da modelo uruguaia Camila Bastiani. O casal chegou a seguir rumos distintos em 2021, ano em que o meio-campista permaneceu solteiro no Rio de Janeiro e a modelo voltou para o seu país natal. No entanto, reataram oficialmente no início de 2023 e realizaram a cerimônia de casamento ao final do ano.

A celebração de Arrascaeta e Camila contou com a presença de familiares, amigos e, à época, companheiros de Flamengo, como Everton Ribeiro e a esposa Marília Nery, Diego Ribas e Bruna Letícia, e Gabigol e Rafaella, irmã de Neymar. Os celulares dos convidados não foram permitidos no evento.

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A festa foi realizada em um hotel de luxo, com diárias que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 10 mil. A propriedade é localizada em área isolada, tem uma vinícola, piscina com borda infinita e é cercada por plantações de uva. Em 2023, o meia foi condecorado pela Câmara Municipal do Rio como Cidadão Honorário do Município.

Com um perfil diferente do padrão de esposas de atletas, Camila é mais reservada em suas redes sociais e aparições públicas. A modelo tem cerca de 275 mil seguidores no Instagram, plataforma com a qual compartilha com mais frequência momentos familiares.

Em junho de 2025, o casal anunciou a gravidez de Camila por meio das redes sociais e, em dezembro, Arrascaeta fez uma publicação sobre a chegada da criança, nomeada Milano. O filho é o segundo do jogador, mas o primeiro com a atual esposa.

Filho de Arrascaeta com Camila se chama Milano (Foto: Reprodução)

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