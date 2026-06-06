Seleção da vida real #5: o futuro jogador da NFL e último romântico, Harry Kane

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Harry Kane, camisa 9 do Bayern de Munique, é o principal nome da seleção inglesa e vai disputar a sua terceira Copa do Mundo em 2026. Artilheiro do torneio em 2018 com seis gols em sete jogos, o atacante liderou a equipe até as semifinais daquela edição.

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O centroavante de 32 anos será peça-chave do treinador Thomas Tuchel na busca do bicampeonato para o seu país após 60 anos de jejum. No entanto, fora de campo, o jogador tem histórias únicas e que nem sempre são lembradas. Para aumentar ainda mais a expectativa para a Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil com fatos interessantes da vida de Harry Kane fora do futebol.

Escola de David Beckham

Maior artilheiro da seleção da Inglaterra, Kane estudou em Chingford Foundation, a mesma escola que um dos principais nomes da história do país, o meio-campista David Beckham. Com uma diferença de 19 anos entre os dois, ambos se tornaram símbolos do futebol inglês.

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Harry Kane era muito elogiado pelos seus professores da época, que o classificaram como um aluno que contribuía na rotina de aulas, apesar de dividi-la com os treinos de futebol.

— Harry era inteligente, articulado e muito humilde — disse o professor de inglês Denis McElligott.

Harry Kane e David Beckham estudaram em Chingford Foundation, em Londres (Foto: Reprodução)

Casamento de longa data

Ainda na época de escola, Kane conheceu a sua atual esposa, Kate Goodland, e estão juntos desde 2011, quando o jogador tinha apenas 18 anos. O casamento foi oficializado seis anos depois, em 2017, e, hoje, são pais de três filhos: Ivy, Vivienne e Louis.

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Em entrevista, o atacante revelou que se sente realizado por ser casado com a namorada de infância, pois consegue acreditar que o amor que ela sente por ele é verdadeiro e não tem qualquer interesse por ser um atleta de alto nível e uma celebridade mundial.

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— Se eu estivesse solteiro agora e conhecendo pessoas, nunca saberia se elas estão comigo pelos motivos certos. Será que é por dinheiro? Nunca se sabe ao certo. Então, tenho sorte de ter uma namorada de infância. Ela sempre quis fazer as coisas do jeito dela. Ela foi para a universidade e trabalhou duro. Tenho uma família maravilhosa; eles me mantêm com os pés no chão e trabalharam tanto quanto eu para me trazer até aqui — disse Harry Kane.

Desejo de jogar futebol americano

Conhecido pela sua extrema qualidade de finalização, Harry Kane já revelou que gostaria de tentar a sorte na NFL, maior liga de futebol americano do mundo. Segundo o jogador, essa vontade vem pela natureza competitiva que possui e pela admiração que tem pela modalidade e pelo time New England Patriots.

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— É algo que está na minha mente. Já me perguntaram sobre isso antes e meu foco está aqui, na Liga dos Campeões, no Bayern de Munique. Mas ainda sinto que tenho muitos anos pela frente —

Em 2019, o jogador já previa a realização desse sonho para a década de 2030. E explicou a motivação por trás dessa vontade.

— Isso é real (vontade de jogar a NFL). É algo que em 10 ou 12 anos eu quero tentar, sim — iniciou.

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— É aquela vontade de ser o melhor. Mesmo se eu fizer um download de jogo no celular, eu vou querer ser o melhor do mundo. Se você já jogou na Premier League, na Copa do Mundo e na NFL, você não seria o maior atleta da história? — disse o jogador quando atuava pelo Tottenham.

O gosto pelo futebol americano também chegou dentro do seu lar. O nome do seu cachorro é Tom Brady, em homenagem ao histórico quarterback.

Harry Kane com seus cachorros: Russel Wilson e Tom Brady (Foto: Reprodução/Instagram)

O cinéfilo Harry Kane

Harry Kane possui um gosto muito específico para filmes e séries. De acordo com o jogador, a série preferida de sua vida é Dexter.

— Me prendeu desde o início — disse o jogador do Bayern de Munique.

Quando perguntado sobre o seu filme favorito, o inglês respondeu que era o longa Código de Conduta (Law Abiding Citizen) de 2009, que, segundo a crítica especializada do The Guardian, é bobo, repugnante e excessivamente sangrento.

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