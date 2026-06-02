Seleção da vida real #1: o investidor, esquiador e filantropo Manuel Neuer

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Manuel Neuer é um dos jogadores mais emblemáticos do século XXI e revolucionou a posição de goleiro. Hoje, dono de diversos recordes e detentor de diversos títulos coletivos e individuais, seja pela seleção da Alemanha ou pelo Bayern de Munique, é amplamente lembrado como um dos melhores que já exerceu a função na história do futebol.

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O arqueiro, que voltou atrás em sua aposentadoria da seleção nacional, é presença confirmada na Copa do Mundo de 2026, mas, além do sucesso nos gramados, o craque acumula fatos curiosos em sua trajetória pessoal. Para aquecer os motores rumo ao Mundial, o Lance! preparou um perfil com o que o goleiro faz fora das quatro linhas.

Formação educacional

Manuel Neuer sempre teve a sua formação educacional voltada para o esporte. Revelado aos 20 anos pelo Schalke 04, o goleiro estudou na Gesamtschule Berger Feld, escola pública de Gelsenkirchen, com base pedagógica voltada para a prática esportiva e que ficava muito próxima do centro de treinamento do clube.

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Com um convênio estabelecido em 2001 entre a instituição de ensino e a esportiva, Neuer passou a frequentar o colégio. Na época, como uma grande promessa, já fazia parte das categorias de base do Schalke, mas, por regras da federação alemã e pela Bundesliga, cada equipe precisa garantir o acesso de seus atletas aos estudos até o ensino médio.

A carteirinha de estudante de Manuel Neuer, que estudou até o final do ensino médio, faz parte do cenário da escola que foi premiada pela federação alemã por ajudar no estudo de diversos jogadores. O ídolo do Bayern de Munique lembra da época de aluno com muito carinho.

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— Foi um tempo feliz. Eu me divertia muito na época — afirmou.

Gesamtschule Berger Feld, a escola que Manuel Neuer estudou até o ensino médio (Foto: Reprodução)

Participação em reality show e trabalho de dublador

Logo após a sua transferência do Schalke 04 para o Bayern de Munique em junho de 2011, Neuer fez uma participação no mínimo marcante na versão alemã do reality show "Quem quer ser um milionário". O programa, que consiste em os participantes responderem a perguntas de conhecimentos gerais e ganharem quantias cada vez maiores de dinheiro conforme os acertos, contou com celebridades alemãs, e o goleiro teve um excelente desempenho entre elas.

Manuel Neuer garantiu 500 mil euros no reality alemão "Quem quer ser um milionário" em 2011. (Foto: 11FREUNDE)

Das 15 perguntas disponíveis, o jovem acertou 14 e acabou desistindo de responder à última para garantir 500 mil euros. A questão decisiva, que valia 1 milhão de euros, era: 'O cartógrafo e navegador alemão Martin Behaim inventou qual dos seguintes objetos?'. E as opções de resposta eram: A) Bússola; B) Régua de cálculo; C) Globo terrestre e D) Bússola magnética. Neuer optou por não arriscar a quantia que havia garantido e parou. A resposta correta era a letra C.

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A quantia arrecadada pelo astro alemão foi repassada para uma instituição de caridade da sua cidade natal, Gelsenkirchen.

A participação no programa de televisão não foi a única do goleiro na frente das telas; Manuel Neuer também foi dublador de uma animação produzida pela Disney. O jogador deu voz ao personagem Frank McCay na versão alemã do filme infantil 'Universidade Monstros', que é a continuação de 'Monstros S.A.'.

Manuel Neuer foi dublador de filme infantil produzido pela Disney (Foto: FCBayerBR/X)

Casamento

Atualmente, Neuer é casado com Anika Bissel, ex-jogadora de handebol profissional, e o casal tem um filho chamado Luca, que completou dois anos em março de 2026. Essa união, porém, não foi das mais tranquilas, midiaticamente falando, pois o jogador terminou o seu antigo relacionamento com Nina Weiss para se dedicar à atual mãe de seu filho.

Casado desde 2017 com Nina, o goleiro conheceu Anika em um aeroporto e passou a ter casos extraconjugais com a atleta até que, durante o ano de 2019, a sua esposa da época descobriu e concretizou o divórcio. Nas semanas que sucederam a polêmica do término, a imprensa reforçou as semelhanças físicas entre a ex-esposa e a atual.

Anike decidiu pausar a carreira para se dedicar aos cuidados e ao crescimento do filho, enquanto o goleiro segue em atividade, apesar da idade avançada para os parâmetros do futebol. Mesmo atuando muito bem pelo ESV 1927 Regensburg após a licença-maternidade e sendo elogiada pelo seu treinador, a ponta-esquerda priorizou a maternidade sobre o handebol.

Outra característica que chama atenção na história dos atletas é a diferença de 15 anos entre os dois: Neuer com 40 e Anika com 25. Os dois se casaram em uma cerimônia secreta em 2023 na Itália e tiveram o filho Luca em 2024.

Empreendimentos

No mundo dos investimentos, Neuer se tornou sócio-investidor e garoto-propaganda da empresa de tecnologia fitness Vaha, porém a parceria só durou de 2020 até 2022. O produto se tratava de um equipamento que permitia a visualização e acesso de mais de 100 modelos de treinos em vídeos para serem realizados de forma doméstica. O goleiro utilizava o aparelho como forma de complementação dos seus treinos no Bayern de Munique e seleção alemã.

Outra participação em que Neuer está inserido desde 2021 é a porcentagem de 10% da empresa VoteBase, uma startup cujo foco é um aplicativo de votação digital para eleições de alta segurança. De acordo com ele, a importância do aplicativo é a de permitir que cidadãos que não têm condições de votar fisicamente tenham a possibilidade digital e de forma segura.

— Em países onde é fisicamente impossível ou difícil para os cidadãos votarem, o Votebase será de grande ajuda — disse o arqueiro.

Relação com o Esqui

Além do futebol, Manuel Neuer também pratica esqui na neve desde a sua infância. O jogador já revelou em entrevista que a modalidade faz parte da sua vida desde os 6 anos de idade, ou seja, já tem o domínio dos equipamentos há mais de três décadas.

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Em 2022, após a Alemanha ser eliminada precocemente da Copa do Mundo do Catar, o arqueiro, que havia planejado alguns dias de férias após a data da final, acabou tendo os seus dias de lazer antecipados. Na ocasião, o esqui foi a escolha dele para se divertir com os amigos, porém acabou se lesionando de forma grave e desfalcando o Bayern de Munique por um longo período.

— Para mim, foi como ir à padaria comprar pão. Acho que esquio desde os seis anos de idade. Pratico o esporte há mais de 30 anos e nunca me aconteceu nada parecido. Mas, infelizmente, havia algo sob a neve que me bloqueou. Isso fez com que eu caísse e me machucasse — disse após a lesão.

Como consequência da queda que teve enquanto esquiava, o goleiro fraturou a perna e ficou afastado dos gramados por cerca de 10 meses. De acordo com ele, até por ter uma idade mais avançada de 36 anos, avisou imediatamente ao clube por meio do WhatsApp sobre o acontecido e que só deveria retornar na temporada seguinte.

O atleta classificou a lesão como a mais grave da sua carreira e só retornou aos gramados no final de 2023.

Manuel Neuer tem o esqui como hobby (Foto: Reprodução/manuelneuer/IG)

Instituição filatrópica

Fora dos gramados, Manuel também dedica os seus esforços a ajudar crianças e áreas carentes da Alemanha com o seu instituto. A Manuel Neuer Kids Foundation é uma instituição criada pelo ídolo bávaro em 2010 e que, desde então, tem o foco de auxiliar jovens socialmente desfavorecidas em Ruhr, região metropolitana mais populosa do país. A fundação providencia moradia, incentivo ao esporte e diversas atividades criativas para estimular a integração social.

A organização não tem fins lucrativos e trabalha também em Gelsenkirchen, cidade natal do goleiro localizada no Vale do Ruhr, para fornecer refeições, educação, cursos e roupas, tudo de forma gratuita. A fundação também doa equipamentos esportivos com a meta de aumentar as possibilidades de acesso e escolhas para pessoas que naturalmente não teriam.

Manuel Neuer com as crianças da sua fudação (Foto: Reprodução/Manuel Neuer Kids Foundation)

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